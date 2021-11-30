貧富差距嚴重╱人行委員暗嗆習︰中國稱不上共同富裕

針對中國國家主席習近平高唱的「共同富裕」，中國人民銀行貨幣政策委員會委員蔡昉直言，反映中國社會貧富差距的吉尼係數高於○．四，「沒法說這是共同富裕」。（美聯社檔案照）

2021/11/30 05:30

習諮詢「十四五規劃」 蔡昉為經濟智囊之一

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國社會貧富不均、收入不平等現象嚴重，吉尼係數（Gini coefficient，中國稱基尼係數）高達○．四七，超過國際警戒線○．四，連受中國國家主席習近平諮詢的中國人民銀行貨幣政策委員會委員蔡昉廿八日都坦言，「如果高於○．四，沒法說這是共同富裕」。前述發言形同不點名嗆聲習近平，暗諷他高調倡議「共同富裕」後，迄今仍拿不出降低吉尼係數的具體目標。

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吉尼係數高達0.47 超過國際警戒線0.4

蔡昉廿八日在「財經年會」演講時意有所指地表示，共同富裕不是要從「做大蛋糕」完全轉變為「分好蛋糕」，而是強調共用發展成果，其前提當然是「做大蛋糕」；中國經濟發展應保持在適度、合理的成長區間，且吉尼係數應降到○．四以下。

習8月喊出口號後 至今未設全國性目標

蔡昉認為，中國的吉尼係數應從目前的○．四七，至二○二五年降至○．四，然後在二○三五年再向○．三五水準靠近。蔡昉曾擔任中國社會科學院副院長，以研究中國人口與勞動力出名，為習近平去年八月諮詢「十四五規劃」建議的九名經濟智囊之一，前述說法引人側目，主因是習近平今年八月高調支持「共同繁榮」行動後，中國政府官員尚未設定全國性目標。

蔡昉表示，要達到上述目標，「還有很多工作要做」，必須利用初次分配、再分配和第三次分配的各種手段途徑，形成中等收入群體為主體的橄欖形社會結構，並建立一個覆蓋全民全生命週期的基本公共服務（即社會福利）體系。

中國官方統計數據顯示，其吉尼係數二○○八年達○．四九高峰，至二○二○年仍為○．四七，遠高於經濟合作暨發展組織（OECD）估計已開發國家今年平均值的○．三一四。吉尼係數衡量一國貧富差距，數值介於零（完全平等）到一（完全不平等）之間，超過○．四代表財富過度集中，社會易出現對立動盪。

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