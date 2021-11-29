Ｑ＆Ａ：解讀Omicron變種病毒

（路透）

2021/11/29 05:30

●為何引發極大恐慌？

Omicron傳染性強，在棘蛋白上的受體結合區域（RBD）變異多達15處，而RBD正是病毒與人體細胞結合的區域，因此Omicron更可能繞過免疫系統入侵人體。

●為何發生多次突變？此次突變更危險？

新冠病毒每次感染人體都會複製自己的基因組，過程中可能出現微小錯誤，即為突變，大部分對病毒的行為沒有影響。然而，Omicron可能是在免疫力低下、未被發現染疫的人體內突變而成，這類人士的身體因疾病或醫學治療，變得宛如「（病毒）進化健身房」，科學家必須等待病毒傳播到一定程度，才能了解是否會引起更嚴重的症狀。

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率先對Omicron示警的南非醫療協會（SAMA）醫師柯慈（Angelique Coetzee）則說，相較於之前的患者，Omicron患者的症狀雖然不同，但非常輕微。SAMA也說，南非境內患者目前均屬輕症。

●如何反制？全球能否更妥善應對？

多數科學家支持採取邊境管制及旅行禁令，雖然仍無法遏阻病毒擴散，但至少可爭取較多時間，擴大加強劑在內的疫苗接種率，並備妥特效藥。若不幸染疫者重症率大增，各國恐須重新實施社交距離等防疫措施，最嚴重則再次封城。不過，據信Omicron無法完全逃脫疫苗催生或實際染疫後的免疫力，人們應可「比較不痛苦地」度過。

資料來源：金融時報、紐約郵報

整理：編譯孫宇青

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