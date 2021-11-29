為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    Ｑ＆Ａ：解讀Omicron變種病毒

    （路透）

    （路透）

    2021/11/29 05:30

    ●為何引發極大恐慌？

    Omicron傳染性強，在棘蛋白上的受體結合區域（RBD）變異多達15處，而RBD正是病毒與人體細胞結合的區域，因此Omicron更可能繞過免疫系統入侵人體。

    ●為何發生多次突變？此次突變更危險？

    新冠病毒每次感染人體都會複製自己的基因組，過程中可能出現微小錯誤，即為突變，大部分對病毒的行為沒有影響。然而，Omicron可能是在免疫力低下、未被發現染疫的人體內突變而成，這類人士的身體因疾病或醫學治療，變得宛如「（病毒）進化健身房」，科學家必須等待病毒傳播到一定程度，才能了解是否會引起更嚴重的症狀。

    率先對Omicron示警的南非醫療協會（SAMA）醫師柯慈（Angelique Coetzee）則說，相較於之前的患者，Omicron患者的症狀雖然不同，但非常輕微。SAMA也說，南非境內患者目前均屬輕症。

    ●如何反制？全球能否更妥善應對？

    多數科學家支持採取邊境管制及旅行禁令，雖然仍無法遏阻病毒擴散，但至少可爭取較多時間，擴大加強劑在內的疫苗接種率，並備妥特效藥。若不幸染疫者重症率大增，各國恐須重新實施社交距離等防疫措施，最嚴重則再次封城。不過，據信Omicron無法完全逃脫疫苗催生或實際染疫後的免疫力，人們應可「比較不痛苦地」度過。

    資料來源：金融時報、紐約郵報

    整理：編譯孫宇青

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    Omicron攻陷歐澳 以國率先封境
    2021/11/29 05:30

    Omicron攻陷歐澳 以國率先封境
    甩中國一記耳光 美誇南非 分享病毒資訊透明
    2021/11/29 05:30

    甩中國一記耳光 美誇南非 分享病毒資訊透明

    破除迷思！微波爐不只美型還節能！
    疫苗製造商應對Omicron之道
    2021/11/29 05:30

    疫苗製造商應對Omicron之道

    台電電力交易平台正式營運
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播