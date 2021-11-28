日相岸田批中 試圖片面改變現狀

日本首相岸田文雄二十七日視察位於東京的一處日本陸上自衛隊基地與校閱部隊。（彭博）

2021/11/28 05:30

視察自衛隊 強調要強化對敵基地攻擊能力

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本首相岸田文雄二十七日批評中國在欠缺充分透明度的情況下，持續強化軍事能力與企圖片面改變現狀。岸田是在視察位於東京練馬區的日本陸上自衛隊朝霞駐屯地時，做上述表示。

岸田說，日本要強化必要的防衛力，包括擁有敵基地攻擊能力（為了自衛而擁有破壞敵方飛彈發射基地），將在不排除所有選項的情況下進行檢討。

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岸田有意親自出席民主峰會

論及持續試射彈道飛彈的北韓，岸田說，日本不能忽視北韓研發與提升高超音速（極音速）滑翔載具（hypersonic glide vehicle）與變軌彈道飛彈等新技術；至於中國，岸田則說，中國在缺乏充分透明度的情況下持續強化軍事力量與試圖單方面改變現狀。

岸田在約八百名自衛隊員面前致詞還說，與日本相關的安保環境正以前所未有的速度大幅變動，他已經指示修正國家安全保障戰略（NSS）、防衛大綱，以及中期防衛力整備計畫。

根據美國CNBC新聞網站指出，岸田上任以來已修正以往偏向鴿派的立場，逐步走向鷹派，藉此鞏固權力並籠絡執政的自民黨內深具影響力的各派系領袖，特別是前首相安倍晉三。

日本共同社二十七日引述美國政府相關人士消息獨家報導，美國總統拜登十月上旬與岸田電話會談中，明確表達期待日本增加防衛預算。報導指拜登考慮到遏制唯一競爭對手的中國，希望能加重日本在安保領域的承擔。預料拜登在與岸田的首次面對面會談中，此事將成為主要議題。

此外，日本NHK同日報導，針對拜登邀請日本出席線上民主峰會，岸田有意親自出席，稱與會是一大良機，既能進一步加強日美信賴關係，也能與其他民主國家領導人確認團結。

日本首相岸田文雄二十七日視察位於東京的一處日本陸上自衛隊基地與校閱部隊。（彭博）

岸田上台後對中發言簡表

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