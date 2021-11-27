馬紹爾與美緊繃 中國恐乘虛而入

馬紹爾群島共和國首都馬久羅所在馬久羅環礁一隅。（美聯社）

2021/11/27 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕我國北太平洋友邦馬紹爾群島與美國之間緊密的「聯繫國」關係，正隨卅五年前確定該地位的「自由聯合協定」（COFA）兩年後到期談判爭議受到挑戰。鑑於其戰略地位優越，美聯社廿六日報導指出，美國國會議員正警告拜登政府提防中國乘虛而入。

馬紹爾群島位於太平洋中央，聯合國一九四七年授權四五年第二次世界大戰末期占領馬紹爾群島的美國託管，並在一九九一年終止美國託管及接納馬紹爾群島為聯合國會員國。但馬紹爾群島一九八六年宣布獨立前，即與美國談定簽署COFA；二○○三年，兩國更新延長該協定廿年。以此為基礎，美國提供當地財務支援與諸多福利，並部署軍事、情報、航太設施，宛如美國國土。

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鑑於和美國皆簽有COFA的密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島、帛琉更新協定將陸續在二○二三、二四年到期，美國聯邦眾議院來自兩黨共十名議員本月致信美國國家安全顧問蘇利文，直指拜登政府一月上任至今，把戰略重心持續轉移到印度─太平洋地區，似乎不把COFA相關談判看成「優先事項」、也未安排任何正式會談，「令人苦惱」。他們警告，「中國已準備好介入」，包括提供這些美國長期合作夥伴急需尋求的氣候韌性基礎建設等投資，遲未出手的拜登政府正讓美國地位下降。

其中，馬紹爾群島和帛琉皆為我國邦交國，建交皆逾廿年。對前者而言，目前和美國主要爭議點在美方半世紀以前於當地大量進行核子試爆引發的環境與健康問題。美國於一九四六年首次進行的核試所在比基尼環礁，正是馬紹爾群島土地。總計馬紹爾群島居民一九四六至六二年親身見證核試爆多達六十六次。

根據各方估計，美國造成的損害在卅億美元之譜。馬紹爾群島的朗格拉普環礁首長馬塔又吉告訴美聯社，美國一九八○年代同意的一．五億美元賠償金未能確實解決核試爆遺留的健康問題。

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