索羅門暴動 親中總理暗批美台介入

圖為25日遭人縱火的荷尼阿拉唐人街遠眺景。（法新社）

2021/11/27 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕南太平洋島國索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）的動亂廿六日進入第三天，澳洲聯邦警察廿五日晚間抵達索國馳援企圖控制情勢，但這起牽扯台灣與索羅門斷交以及美中地緣政治的內部動盪，其政治效應卻餘波盪漾；索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）暗指動亂受到外力唆使，但遭索國反對派與澳洲駁斥。

這起動盪始於廿四日，數百名來自索國馬萊塔省（Malaita）、不滿與台灣斷交的抗議人士，聚集於荷尼阿拉的國會大樓前要求蘇嘉瓦瑞下台，抗議稍後失控，演變為首都市中心與唐人街遭縱火、打劫。馬省與中央政府的關係在台索斷交、中索建交後日趨緊張；蘇嘉瓦瑞堅稱該政策無誤，坦承動亂源自當年的外交轉向，並暗指有外力介入。他在獨家專訪中說，「（這場動亂）受到其他勢力的影響與鼓勵」，「我不想點名…我們心知肚明」。

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反對派批政府淪中國傀儡

華盛頓郵報廿六日指出，蘇嘉瓦瑞口中的外力，顯然意指台灣與美國。二○一九年的台索斷交與中索建交，凸顯北京當局已擴大在傳統上由美國與澳洲主導的南太平洋的影響力。蘇嘉瓦瑞將動亂歸咎於外力的發言，遭該國反對派領袖瓦爾（Matthew Wale）駁斥；瓦爾否認是動亂的幕後主使之一，並稱蘇嘉瓦瑞的外力說「很蠢…我不認為有藏鏡人，這純粹是國內事件」，他還說民眾認為蘇嘉瓦瑞政府根本就是中國的傀儡。澳洲外長潘恩也不同意蘇嘉瓦瑞的說法，不認為有外力因素。

澳洲雪梨智庫「羅伊研究院」的太平洋島嶼計畫主任普賴克認為，索國動盪肇因於過去數十年來拖垮索國社會結構的沉痾：島際與種族緊張關係、馬省與中央政府間缺乏資源共享、普遍性貧窮與年輕人高失業率。普賴克說，地緣政治緊張情勢只是點燃動亂引線的火花，非主要驅動力；馬省或許真的比較挺台，但動亂也是表達對中央政府挫敗感的一種方式，「我敢保證，絕大部分參與暴動與打劫的（索國）人，看地圖也指不出中國或台灣在哪。」

26日暴動後形同廢墟的荷尼阿拉唐人街。（法新社）

26日暴動後形同廢墟的荷尼阿拉唐人街。（法新社）

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