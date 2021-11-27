澳洲防長：協防台灣 澳洲不會軟弱

中國電子偵察船玉衡星號（右上）在八、九月，沿澳洲北部到東部外海從事情蒐活動。左下為澳洲海軍補給艦。（取自澳洲國防部網站）

2021/11/27 05:30

示警中國擴權 印太嚴峻

〔編譯茅毅／綜合報導〕針對澳洲「每日電訊報」廿六日披露中國海軍八一五型電子偵察船「玉衡星號」於八月和九月在澳洲外海情蒐三週，澳洲總理莫里森表示，對澳洲人民而言，這凸顯印度─太平洋地區「非常嚴峻的處境」。澳洲國防部長杜登亦批評，中國政府「令人擔憂」的行動，與其一貫聲稱致力於區域和平、合作和發展的言詞不符；他並警示說，一旦北京奪取台灣，中國將進一步擴充勢力。

犯台後 下一個是釣魚台

杜登廿六日在坎培拉「全國記者俱樂部」發表「中國威脅」相關演說。他指稱，在缺乏制衡力量下，印太國家在安全和經濟上將別無選擇，中國「將成為唯一夥伴」。當前的軍事與經濟情勢，對澳洲及許多國家都極為危險；若北京成功犯台，「下一個將是尖閣諸島（釣魚台列嶼）」。

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杜登說，我們目睹中國政府的言行明顯不一，澳洲的繁榮和安全建立在區域秩序上，惟該秩序恐一夕之間改變；當北京已從事越來越令人擔憂的活動時，澳方至今均非常密切提防。至於澳洲軍人的家長是否可以接受其子弟協防台灣、而且恐因此陣亡，他只說，我們捍衛先人與澳洲做為國家的價值觀，若澳洲軟弱、不可靠又不值得信賴，那就無法指望美國等他國的支持。英國「每日郵報」報導認為，這番話似乎意味著，他願意派澳軍為台而戰。

據報導，能夠監測通訊、雷達信號及電磁頻譜與運用光感測器等其他監視方法的「東調級」電偵船玉衡星號，從北到東繞行澳洲海岸，八月先駛入澳洲達爾文外海的澳洲專屬經濟區（EEZ），沿澳洲海岸線向南行駛，再穿越澳洲和紐西蘭間的塔斯曼海，朝紐國駛去。

其間，該船蒐集電子情報；九月行經蕭瓦特灣（Shoalwater Bay）軍事訓練區等若干敏感、重要的軍事設施，最南駛過雪梨外海。澳洲政府官員已對該報導予以證實。據信七月由美澳主導的「護身軍刀」（Talisman Sabre）十一國聯合軍演期間，就有一艘同級電偵船跟監；中國固定派電偵船監控澳洲附近的軍演，包括二○一七及一九年。莫里森對此說，坎培拉知道中國海軍船艦在澳洲外海出沒，「我們彼此盯著對方」，根據國際法，中方有權、他們可以來，我們也能去南海；澳洲必須能站出來，這需要很大力量。

澳洲防長杜登二十六日在坎培拉發表有關中國威脅的演說。他警告，一旦北京成功奪取台灣，中國將進一步擴充勢力。（歐新社）

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