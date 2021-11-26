疫情4虐 德累計10萬人染疫亡

德國的武漢肺炎疫情再度惡化，截至二十五日累計逾十萬人死亡。圖為今年一月德東的麥森（Meissen）一個火葬場靈堂內停滿棺木，蓋子上以粉筆潦草地寫著，內有「傳染風險」、「（新型）冠狀（病毒肺炎）」字樣。（法新社檔案照）

2021/11/26 05:30

第4波疫情考驗新政府

〔編譯茅毅、周虹汶／綜合報導〕截至二十五日，德國的武漢肺炎死亡病例累計已突破十萬起！這個歐洲最大經濟體過去二十四小時新增三五一人病故， 創單日新高，染疫人數再添七萬五千多人，累計逾五五七萬例。面對第四波疫情，即將上台的「社會民主黨」（ＳＰＤ）、「綠黨」和「自由民主黨」（ＦＤＰ）三黨聯合政府，將採取組成疫情應對小組、提撥十億歐元（約三一七億台幣）慰勞第一線醫護人員等應變措施。

歐洲染疫死亡衝破150萬例

世界衛生組織（ＷＨＯ）祕書長譚德塞指出，歐洲正再次淪為疫情中心，上週全球通報的確診及死亡病例中，逾六十％位於歐洲，部分原因是疫苗提供的保護使人們產生「虛假的安全感」，以為接種疫苗後便無需採取其他防疫措施。法新社統計的官方來源數據則顯示，自二○二○年二月歐洲紀錄第一例死亡以來，截至台灣時間廿五日晚間六時，全歐累計共一五○萬一○五例死亡，破一五○萬例大關。

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德東及德南 醫院負荷沉重

隸屬德國聯邦衛生部的羅伯特·科赫研究所（ＲＫＩ）數據，截至廿五日全德累計十萬一一九例死亡與五五七萬三七五六起確診病例。部分地區醫院的負荷沉重，尤其在德東及德南。ＲＫＩ已估計死亡率約○·八％，代表單日新增約五萬例確診、約四百例死亡。德國甲級足球聯賽（德甲）「拜仁慕尼黑隊」德籍球星基米希（Joshua Kimmich），也在未接種疫苗的情況下宣布確診。

68%疫苗接種率遠低於西葡法

廿四日宣布達成執政協議的三黨聯合政府表示，新政府將創設一個專家小組，每天滾動式評估疫情。自民黨黨魁林德納說，若要避免像鄰國奧地利實施全國「封城」，德國很可能需要採取更嚴格的區域防疫管制措施。德國人口完成疫苗接種的比例約六十八％，遠低於葡萄牙、西班牙和法國等歐盟國家，因此準總理蕭茲承諾將加強接種，不排除強制施打，以及「注射追加劑」。斯洛伐克自廿五日起實施局部封城，當地完成疫苗接種人口比例僅約四十五·七％。

義大利規定自十二月六日至二○二二年一月十五日，除非持有「超級綠色通行證」（即完成疫苗接種或曾確診但已康復），否則不得進入酒吧與餐廳等場所。法國政府廿四日表示，將實施更嚴格的社交距離規定，並加速推動成人接種追加劑。歐盟執委會廿五日建議，允許完成疫苗接種的歐洲人自由旅遊的疫苗通行證，有效期僅為接種第二劑後九個月。

新變種株竄起 恐釀新疫情

與此同時，科學家警告，一種新的武肺變種病毒攜帶極高數量突變，已在全球三地出現十起感染案例，其免疫逃逸能力恐將造成另一波疫情來襲！這種學名為「B.1.1.529」的新變異株，棘狀蛋白突變點多達卅二個，感染人類首例本月十一日在非洲南部內陸國波札那現蹤，南非三天後陸續出現六例，亞洲也有一例在香港。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞廿五日表示，台灣尚未發現。

主要國家疫情統計

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