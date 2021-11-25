南韓單日破4千例 紐西蘭鎖國5個月

主要國家疫情統計

2021/11/25 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕南韓廿四日宣布廿三日新增武漢肺炎確診病例四一一六起，為當地去年一月廿日出現病例以來，首度單日破四千例；當天重症患者多卅七例，亦創單日新高，南韓疾病管理廳（ＫＤＣＡ）直指首都首爾大都會區的疫情已到隨時有須啟動緊急計畫的迫切程度。也曾為全球防疫模範生的紐西蘭同日宣布，該國去年三月起封閉的邊境繼續禁止外國旅客進入，但明年四月卅日開始對完整接種疫苗者放行。

明年四月卅日以後前往紐國的國際旅客，入境後不須像現在得住飯店隔離；但仍要配合防疫措施，包括出發前提供武漢肺炎病毒核酸檢測陰性證明、完整接種疫苗證明，以及落地檢測。至於已注射疫苗的紐西蘭公民和紐國居留簽證持有人但目前滯留境外者，大多也將在明年二月十三日獲准返回紐國；惟目前在澳洲者，可提前於明年一月十六日入境。

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紐國與世隔絕的島國地理環境，有助其推行「經濟合作暨發展組織」（ＯＥＣＤ）會員國中最嚴厲的防疫措施及經濟復甦。儘管該國最大城奧克蘭八月中以來飽受武漢肺炎最主流Delta變種病毒肆虐，逼得紐國總理阿爾登防疫策略轉為「與病毒共存」，紐國的武漢肺炎因應部長葉建事（Chris Hipkins）廿三日強調，「分階段與世界重新連結的方法，乃確保謹慎管理風險的最安全之道」，「這降低了對脆弱社區及紐西蘭衛生體系的可能影響。」

南韓新確診多為沒打疫苗的長者

不過，南韓在上月達到疫苗覆蓋率目標後，本月才開始「與病毒共存」，廿三日即驚爆新增四一一六例。但從爆發群聚事件的忠清南道天安市案例來看，當地一處住有四二七名信徒的小型基督教會村落，至少已有二四一人染疫，中鏢者多為沒打過疫苗的六旬以上長者，其中僅十七人接種過，他們近日還聚會做泡菜，官員認為正是該教會反政府、鼓吹信徒反疫苗的結果。

ＫＤＣＡ先前說過，一旦南韓全國加護病房占床率超過七十五％、風險評估顯示醫療應變量能不足或老年病患激增等情況發生，緊急計畫即刻啟動；目前南韓全境的加護病房占床率已六十九％，首爾和鄰近地區更達八十三％。

與此同時，歐洲疫情加劇，中東歐更是重災區，捷克、斯洛伐克、波蘭與匈牙利新增確診紛創新高，俄羅斯雖略減，但仍破三·三萬例，顯見當地疫情仍嚴峻。

南韓廿三日新增武漢肺炎確診病例四一一六起、破當地紀錄，首都首爾民眾廿四日在增設的臨時檢測站外大排長龍。（美聯社）

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