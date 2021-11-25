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    寮國蝙蝠病毒 疫前曾送武漢研究

    中國武漢病毒研究所。（路透檔案照）

    中國武漢病毒研究所。（路透檔案照）

    2021/11/25 05:30

    身上冠狀病毒與武肺病毒極為相似

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國政府文件顯示，在武漢肺炎疫情爆發前，中國科學院武漢病毒研究所的科學家曾研究過全球非營利組織「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）蒐集的寮國蝙蝠冠狀病毒樣本，而這種冠狀病毒株與引發武肺的SARS-CoV-2病毒極為相似。專家指出，這批依據「資訊自由法」取得的政府文件顯示，武漢肺炎的蝙蝠起源論和實驗室外洩論，可能都符合實情。

    今年九月，科學家發現寮國蝙蝠身上的冠狀病毒「Banal-52」基因組與SARS-CoV-2相似度達九十六．八％，據信Banal-52可能以某種方式促成SARS-CoV-2流行。美國團體「白袍浪費計畫」（White Coat Waste Project）根據資訊自由法，要求檢視生態健康聯盟與美國政府資助者的電子郵件往來，發現寮國蝙蝠的病毒樣本曾在二○一七年六月至一九年五月間被送到武漢病毒研究所進行研究。

    除了寮國，生態健康聯盟也研究中國雲南省的洞穴蝙蝠病毒，並將樣本送到武漢進一步研究。而在雲南礦坑內中菊頭蝠身上發現的「RaTG13」病毒，基因也跟SARS-CoV-2驚人相似。生態健康聯盟負責人達斯札克（Peter Daszak）曾參與世界衛生組織（WHO）的疫源調查團，發動譴責武肺病毒並非天然起源的陰謀論，而從雲南和寮國蒐集到的基因序列紀錄，都在二○一九年九月從武漢病毒研究所的線上資料庫中移除，讓專家無從得知該所曾研究過這些病毒株。

    紐西蘭數據科學家暨疫源調查團體「Drastic」成員迪曼諾夫（Gilles Demaneuf）認為，前述發現提供了病毒從寮國蝙蝠傳給武漢民眾的「合理」途徑，一是武漢的蝙蝠採樣人在野外採樣途中感染病毒，二是武漢研究室在操作寮國蝙蝠的類Banal冠狀病毒時發生事故。

    美拒絕改造病毒計畫

    Drastic今年九月公布的另一份文件還披露，達斯札克曾遊說美國政府資助人為改造類嚴重急性呼吸道症候群（SARS）冠狀病毒的計畫，在武漢進行研究。達斯札克在二○一八年曾要求為這項病毒改造行動注資一四二○萬美元（約四億台幣），但美國政府擔心修改基因的做法可能有危險而拒絕。

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