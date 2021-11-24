日經︰習3連任前 排擠涉美政商大咖

今年七月一日中共建黨百年紀念日，中共總書記習近平（上中）在北京天安門廣場主持慶祝大會，下排由左至右分別是國家副主席王岐山、中共中央紀律檢查委員會書記趙樂際、中國人民政治協商會議全國委員會主席汪洋、國務院總理李克強。（歐新社檔案照）

2021/11/24 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕日經新聞報導，美中關係已惡化到被比作「新冷戰」程度，中共總書記兼國家主席習近平明年秋季中共廿大預計尋求連續第三任期之前，不再急著修補和美國關係，過去親近的智囊團專家清華大學經濟管理學院顧問委員會已被冷凍，少有機會進言；一些和美國有最佳聯繫管道的政商大咖，包括中國國家副主席王岐山、前國家開發銀行董事長陳元、阿里巴巴創辦人馬雲、中國人民銀行（央行）行長易綱，都遭到排擠。

王岐山、馬雲等人在列

報導說，馬雲實際控制螞蟻集團去年十一月在上海首次公開上市（IPO）前突被叫停，馬雲多月消失在公眾眼前；被視為馬雲支持者的陳元今年四月因貪污指控正遭調查；中共中央巡視組上月進駐包含國有銀行在內的廿五家金融機構，王岐山勢力遭打擊；留美博士的易綱只成為中共十九屆中央委員會候補委員，過去兩年未和其他部會首長一起出現在中國全國人大場邊回應記者問題。

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報導指出，習近平把外交等各領域政策都集權於自己手中，可能甚至開始把美國專家視作一項風險。秦剛今夏被任命為中國駐美大使，雖無美國經驗，但據中國外交圈消息指出，秦在中國外交部負責禮賓事務時贏得習近平信任，可能已被視為習親自處理和華盛頓關係時可信得過忠誠助手。上週，美國總統拜登和習近平視訊峰會之前，秦剛直接示警華府勿「以台制中」。

現在，習近平對美觀點已和有大量改革意識的北京清大經濟管理學院顧問委員會格格不入，迥異於二○一二年接掌中共總書記時的尊敬態度。該委員會榮譽主席為前中國國務院總理朱鎔基，成員包括馬雲、鴻海集團創辦人郭台銘、前美國財長鮑爾森、凱雷投資集團共同創辦人魯班斯坦，被視為美中溝通背後關鍵管道。習近平重心現已轉到國有企業領域，中國坊間盛傳朱鎔基對習經濟政策有嚴厲批評。

前美國總統川普二Ｏ一七年十一月訪問中國前，習近平邀請該顧問團成員至人民大會堂，在一群美國商界領袖如臉書執行長札克柏格、蘋果執行長庫克等人面前強調，「互惠」關係重要性。隨後在川普訪問北京期間，美中企業宣布達成二五ＯＯ億美元的商業協議，外界臆測和清華顧問團居中穿梭有關。

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