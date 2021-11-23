奧地利四度封城 紐國放棄清零

由於武漢肺炎疫情再起，奧地利22日展開第四次全國封城，公共生活隨之停擺。圖為奧國薩爾斯堡（Salzburg）抗議封城人士在莫札特廣場擺出「民主已死」的標語。（法新社）

2021/11/23 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕歐洲的武漢肺炎疫情再起，奧地利廿二日展開第四次全國封城，大部分公共場所都禁止開放，成為第一個重新實施這種嚴厲且不受歡迎措施的西歐國家。儘管這次封城的規定與先前類似，卻是疫苗廣泛供應以來首次實施，近一週來引發大規模抗議。

與此同時，在要求解封的壓力下，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）廿二日宣布，將採取新的防疫策略，不再執著於完全「清零」，下月初將解除最大城市奧克蘭長達三個半月的封城管制。從十二月二日晚間十一時五十九分起，新的防疫策略旨在遏制具高度傳染性的Delta變種病毒株，「雖然沒有國家能夠完全消滅Delta變異株，但紐西蘭比絕大多數國家做好更佳準備來迎戰」。

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奧地利政府十九日宣布，廿二日起重新實施全國性封城，規定餐廳、咖啡館、酒吧、戲院、非必需品商店、理髮院等民眾聚集的場所都禁止開放，初期先實施十天，最多可能實施二十天。封城令實施後，民眾僅可因少數理由離家，例如上班、購買日用品等。工作場所與學校維持開放，但政府要求家長盡量讓孩子待在家裡。民眾可外出散步，時間或距離不拘，若與家人以外的人見面，一次限一人。

儘管耶誕節將至，但耶誕市集也須關閉，滑雪纜車可對已接種者開放，旅館停止接待遊客，封城令前即已入住者除外。奧國也宣布，明年二月一日前全國強制接種疫苗，全球罕見。

紐國防疫限制分級

紐西蘭方面，奧克蘭在八月中旬首次爆發Delta變異株疫情，開始封城至今。新的防疫政策將依據病毒暴露程度與疫苗接種率等數據，採取新的燈號分級系統：綠燈表示幾乎沒有防疫限制，紅燈意味商業活動仍維持開放，但顧客必須接種疫苗並遵守社交距離規範。阿爾登表示，兩種燈號的主要區別在於，酒吧、健身房和餐館等地方，很快就會需要疫苗通行證。奧克蘭下月三日將從紅燈等級開始，規定必須戴口罩、限制公眾集會，但企業可以正常營運。

紐西蘭國際邊境管制維持關閉，但阿爾登承諾明年初放寬，時間未定。

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