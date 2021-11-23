國際掀抵制北京冬奧聲浪╱教部︰保障選手權益 同時緊盯情勢

我國滑冰選手宋青陽正在加拿大備戰冬奧資格賽。（法新社檔案）

2021/11/23 05:30

〔記者粘藐云、林曉雲／台北報導〕美國總統拜登近期表態將採取外交途徑，抵制明年北京冬季奧運會，在不影響運動員參賽權益的情況下，表達對於中國侵犯人權的強硬態度，引起國際高度關注。教育部次長林騰蛟表示，教育部會保障選手權益，並已報請行政院成立跨部會籌商小組，針對國際間相關情勢會隨時緊盯，妥善注意因應。

北京冬奧將在明年二月四日至二十日登場，國際間考慮以外交手段來抵制冬奧的聲量越來越高，預計最快這個月底會有明確決定，目前包括英國、德國、加拿大等國皆表態有意參與抵制。

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對於近期國際抵制冬奧的聲浪，體育署競技組組長藍坤田表示，目前以選手參賽權益為最大考量，仍會協助選手爭取參賽資格，「對於國際的問題，我們會保持高度關注，目前政策方面並沒有任何指示」。他也提到，由於台灣位處亞熱帶，選手備戰不容易，但選手有意願爭取資格，當然會全力協助。

藍坤田透露，目前沒有選手取得參賽資格，包含滑冰、雪橇、滑雪，台灣共有八名選手可望取得資格，但要等到明年一月才會明朗。雖然基於普遍性原則，有所謂「保障名額」，但藍坤田表示，仍期待我國選手能自行取得參賽門票，屆時也不用擔心防疫問題，會比照東京奧運模式組團，給予選手最好的照顧。

上屆平昌冬奧曾參戰的滑冰選手宋青陽，目前正在加拿大備戰之後的資格賽，他的教練戴永松透露，宋青陽今年狀況不錯，曾滑出個人最佳成績，會繼續為冬奧資格努力。對於美國抵制冬奧的說法，他表示，不會特別擔心政治問題會影響選手，現階段以取得門票為首要目標。

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