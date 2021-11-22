紐時︰杭特公司助中企 收購最大銅鈷礦脈

美國總統拜登次子杭特的中國政商關係複雜，近日再次被踢爆協助中企收購剛果民主共和國的銅鈷礦礦脈，恐對美國發展電動車造成阻礙。（路透檔案照）

2021/11/22 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登次子杭特（Hunter Biden）與中國商界的關係，長期為人詬病。「紐約時報」廿日披露，杭特與美中兩國合夥人共同草創並持有一定比例股份的一家企業，在二○一六年協助中國企業收購位於剛果民主共和國、廣達一千五百平方公里的銅、鈷礦礦脈，而鈷正是未來炙手可熱的電動車電池的主要原料之一。

據報導，杭特在二○一三年與兩名美國人及中國合夥人，共同成立「渤海華美（上海）股權投資基金管理有限公司」（下稱BHR），美方三人持股三十％，均擔任董事，其餘股份則由中國銀行（中銀）等中國投資者持有或控制。該公司主要透過投資後炒作賣出，以賺取利潤。

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二○一六年，中國洛陽鉬業公司（China Molybdenum）宣布斥資二十六．五億美元（約七四三億台幣），買下美國費利浦．麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）持有之剛果民主共和國Tenke Fungurume銅、鈷礦礦脈的股份，但相關條款規定，若該美企有意出售股權，其持有少量股份的合作夥伴、加拿大礦產公司 Lundin Mining，享有優先收購權。

因此，為了完成收購程序，洛陽鉬業與杭特的BHR達成協議，由BHR先出資十一．四億美元（約三二○億台幣）收購Lundin Mining的股份，洛陽鉬業二○一九年再從BHR手中「買回」股份，至此已對Tenke Fungurume礦脈持股八十％，餘下的二十％股份則由剛果民主共和國國營礦產企業持有。據了解，Tenke Fungurume礦脈是世界最大、品質最好、最具發展潛力的銅鈷礦脈。

值得注意的是，BHR收購股份的資金全數來自中國國營企業，而洛陽鉬業除了向中國建設銀行等國營銀行融資七億美元外，其餘款項亦是由BHR向中國建設銀行旗下的離岸公司等「隱蔽企業」籌措而得。

截至二○一九年，杭特仍透過在華府註冊的Skaneateles L.L.C.公司，持有BHR十％股份，Skaneateles目前仍是BHR的持有人之一，但杭特律師克拉克（Chris Clark）強調，杭特已不再直接或間接持有BHR或Skaneateles。中國資料則顯示，杭特從去年四月起就不再是BHR董事。BRS一名董事會成員則澄清，杭特等美國創辦人並未參與該礦脈收購，且公司僅從中賺取微薄利益。

紐時指出，BHR在這樁交易案中的角色，並非外界關注焦點。真正諷刺的是，美國政府此前才警告，中國可能利用其在鈷礦方面日益增長的影響力，擾亂美國汽車工業更換機械設備、以發展電動車的努力。白宮發言人表示，拜登總統並不知情杭特與相關交易的聯繫。

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