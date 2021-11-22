超越去年 美今年已38.5萬人染疫亡

歐洲的武漢肺炎疫情又起，多國重新祭出嚴格防疫管制措施，卻也引發民眾反彈。圖為奧地利極右翼「自由黨」（ＦＰＯ）廿日在維也納「瑪麗亞‧特雷西亞廣場」（Maria Theresien Platz）舉行反對相關措施的集會遊行，行經維也納國家歌劇院。（法新社）

2021/11/22 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國的武漢肺炎重症和死亡病例雖已明顯銳減，但華爾街日報引述美國約翰霍普金斯大學（ＪＨＵ）武肺病毒資源中心，與美國疾病管制暨預防中心（ＣＤＣ）數據報導，截至二十日，全美自二○二○年以來已累計逾七十七萬○八百例死亡。亦即二一年還剩一個多月才結束，已有三十八萬五六七○例死亡，比二○年全年的卅八萬五三四三例還略多三二七例，說明武肺病毒的持續性威脅。

傳染病專家指出，高傳染性的Delta變種病毒蔓延，以及美國部分社群的疫苗接種率低，乃箇中重要因素。目前美國「上中西部」（upper Midwest）和東北部新英格蘭地區等地的確診與住院病例，再次雙雙增加，最近七天平均新增確診病例接近單日九萬起。

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部分醫師對此感到驚訝。流行病學家表示，原先期望接種疫苗及採取保持社交距離和縮減公眾活動等預防措施，即可有效預防感染，惟低於預期的接種率與疲於戴口罩等因素，讓高度傳染性的Delta變種蔓延，而且多半是未接種疫苗者染疫。根據ＪＨＵ及ＣＤＣ，美國人口中，已完成疫苗接種者的佔比為五十九‧七五％，未達六十％；約十七％已接種追加劑。

奧地利890萬人強制居家歐、澳爆抗議管制示威

此外，歐洲各地和澳洲等地廿日紛紛出現數以萬計民眾抗議防疫管制措施的大規模集會。繼荷蘭港都鹿特丹十九日晚間出現反對相關措施的暴力行為後，荷蘭另一大城海牙廿日也發生暴亂，不滿防疫管制的民眾朝警方投擲石塊與煙火，還縱火焚燒自行車，警方則動用水柱並鳴槍警告，數人被捕。

由於新一波疫情再起，奧地利及荷蘭等國已緊縮管制措施，甚至宣佈局部「封城」，尤其是西歐。反封城的抗議者自認「不是暴民」、只是「想要活命」，指控「獨裁政府剝奪人民權利」。廿二日起，奧地利就有八九○萬人被強制居家，外出僅限上班工作、購買生活必需品與運動，為期廿天。自二○二二年二月起，奧國還將開全歐之先、也是全球第五個國家，強制所有成人施打疫苗。

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