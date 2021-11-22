拜登向盟友保證「會選連任」

美國總統拜登及其近身核心圈人士近來已向盟友保證，將在二○二四年尋求連任，藉此轉移民主黨內對拜登只做一任，與共和黨恐將重返白宮的疑慮。圖為拜登十九日接受例行健檢後向媒體豎起大拇指。（法新社）

2021/11/22 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報報導，美國總統拜登及其近身核心圈人士近來已向盟友保證，年滿七十九歲的拜登（見圖，法新社）將在二○二四年尋求連任，藉此轉移民主黨內對拜登只做一任的疑慮。

79歲生日前健檢 醫認狀況佳

拜登在二十日生日當天並無公開行程，而是待在老家德拉瓦州威明頓；副總統賀錦麗、聯邦眾議院議長裴洛西與前總統歐巴馬等民主黨要人，都獻上祝福。

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華郵指出，拜登及其核心圈釋放拜登將尋求連任的消息，旨在平息民主黨內質疑拜登因高齡與支持率走跌而放棄連任的揣測，同時粉碎賀錦麗與其他民主黨要員的上位野心。拜登摯友、前康乃狄克州聯邦參議員陶德（Chris Dodd）說，他唯一聽過拜登對此事的說法，就是打算再選，「我很高興他要（選）」。紐約時報上週曾引述陶德的話說，拜登若不連任，賀錦麗可望扶正；福斯新聞稍後將此詮釋為陶德稱拜登不打算再來四年。

華郵指出，拜登本月在一場視訊募款會上告訴一小群金主，他打算競選連任。拜登今年三月在首場白宮記者會上就說過會爭取連任，但同時表示無法提早三年半做規劃。出席該募款會的前賓州州長倫德爾（Ed Rendell）說，拜登若自認身心無法負荷總統重任，就不會再選連。

共和黨籍前總統川普恐將在二四年重返白宮，已造成民主黨內部分裂。儘管部分民主黨人更加認為必須支持拜登參選，但華郵採訪的二十八名多半匿名受訪的民主黨策士與官員說，拜登及其核心圈的「必選」保證，無法阻止黨內針對他是否該再來四年的激辯。

部分民主黨人懷疑拜登及其團隊公開或私下放話的用意，畢竟表態要選顯然有利於避免拜登提前「跛腳」；但二四年的總統大選行程，勢必會比競選活動因武漢肺炎疫情而幾乎停擺的二○年來得緊湊。拜登金主、佛羅里達州律師摩根（John Morgan）就說，誰知道拜登的健康情況在未來三年會有何變化。

拜登在生日前一天的十九日進行例行性健康檢查。報告顯示，拜登身體狀況極佳。主治醫師表示，拜登近幾年走路步態僵硬，是因為脊椎關節炎，頻頻清喉嚨則是因為胃食道逆流。

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