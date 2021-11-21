美眾院通過２兆美元社會安全網案

美國國會眾議院民主黨人十九日在議長裴洛西（右上）高舉表決結果票數後，振臂慶賀拜登總統推動的社會安全法案在眾院過關。（彭博）

2021/11/21 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會眾議院民主黨人十九日憑藉多數黨優勢，表決通過拜登總統力推的近兩兆美元（約五十五．六兆台幣）擴大美國社會安全網的法案，堪稱民主黨人的一大勝利。但預料該法案稍後在參議院闖關時，將遭遇更為嚴峻的挑戰。

儘管眾院少數黨（共和黨）領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）企圖以破紀錄的八小時三十二分冗長發言阻撓表決，涉及聯邦醫療保險、教育、氣候、移民與稅法改革的「重建美好未來法」（Build Back Better Act），還是以黨派分明的二二○票比二一三票在眾院中順利過關；在眾院中掌握二二一席的民主黨幾乎全員投下贊成票，僅有來自緬因州的高登（Jared Golden）跑票投下反對票；至於眾院共和黨人則無人投票贊成（含一共和黨人未投票）。

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「重建美好未來法」被視為拜登在國內施政上的重要支柱，將以國會參眾兩院稍早通過且已立法的一．二兆美元基建計畫為基礎，擴大投資社會安全計畫與因應氣候變遷等民主黨長期以來的施政優先要務。民主黨籍眾院議長裴洛西在表決後稱此法案重大、具有歷史意義且能帶來變革，「比我們做過的任何事都要大」；拜登則透過白宮聲明稱此表決結果是「朝落實我的創造就業機會、減少支出與讓我國更具競爭力的經濟計畫再邁進一大步」。

共和黨人批民主黨失控撒錢

白宮宣稱「重建美好未來法」能創造大量工作機會，但共和黨人卻將之視為民主黨失控撒錢的例證。該法案接下來在參院將遭遇重大挑戰，預計得等到十二月底或明年一月才能處理，且恐得大幅修改才能通過；而大幅修改內容意味該法案得退回眾院再度表決，俟過關後才能送交拜登簽署立法。民主黨目前在參院中僅憑藉兼任議長的副總統賀錦麗以一席之差領先，若想複製眾院模式靠一黨之力通過法案，勢必要確保無人跑票；但進步派的民主黨參議員桑德斯已放話說，該法案在參議院勢必得予以強化。

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