拜習會敲定 美中軍方高層對話

日前拜習視訊會敲定會再次會談。（路透檔案照）

2021/11/21 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕彭博十九日引述一名知情人士報導，美國總統拜登和中國國家主席習近平於台灣時間十六日舉行視訊會議後，兩人同意支持美軍與中國人民解放軍領導高層進行高層級的對話及討論，中方層級甚至包括擁有強大權力的中央軍事委員會副主席。該消息人士並指稱，拜、習二人原則上同意再次會談，但美方並未要求明確的日期或時間。

拜習同意再次會談

據報導，白宮刻正界定一個如何處理前述美中兩軍高層往來的策略，包括在網路安全、太空和核武，以及美方關切的測試與部署議題。前述討論不會是正式的軍備管制談判，像美國過去與蘇聯及俄羅斯舉行的那樣；確切形式尚待敲定。

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該報導認為，在中國最近試射高超音速（或稱極音速）武器和五角大廈情報官員警告中國的核武庫存正以比預期快的速度增加，激化幾個月來逐步升高的美中緊張後，兩軍高層的非正式會談乃世界前兩大經濟體的關係進一步融冰跡象。

川普取消多數例行會談

此外，拜習同意提升美中兩軍關係，代表朝重建兩軍間固定、例行高層溝通管道踏出一步。美國官員長久以來抱怨，北京偏好的那種精心安排、正式之對話其實「收效很少」。美國前總統川普取消了多數的美中固定、例行高層會談，只剩貿易談判。

匿名的美國國家安全會議發言人表示，在前述的拜習視訊會議時，拜登提及管好戰略風險與建立護欄，避免誤判及誤解。拜登對和（層級）相當的中國軍方對應人員交往仍感興趣，但該發言人強調，諸如此類的往來尚未進行。

一月二十二日就任的美國國防部長奧斯汀，迄今仍未與中國國防部長魏鳳和說上話；惟中國國防部雖在世界上正式代表中國軍方，卻缺乏中央軍委的權力。

在中國政府的編制方式下，中共中央軍委和中國中央軍委其實是「一個機構、兩塊牌子」。五角大廈發言人柯比（John Korby）八月就曾強調，和奧斯汀對等的中國軍方高官應該是中央軍委副主席、上將許其亮。

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