中諜潛伏尼泊爾 挑撥反美

尼泊爾國安報告指出，中國國安部間諜「寧林」在境內煽動反對尼國與美國合作。（取自Khabarhub新聞網站）

2021/11/21 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國積極推動「印太戰略」，令中國坐立難安。尼泊爾媒體「Khabarhub」近日取得的國家安全單位報告，揭露中國國家安全部人員長期潛伏境內，暗中離間尼國與美國等外國的關係，包括透過收買當地菁英階級，企圖使美國在尼國推動的「千年挑戰」補助計畫半途而廢。分析指出，北京憂心美國與中國鄰國太過親近，進而導致中國受到更大牽制。

離間尼國對外關係

尼國國安單位針對境內的中國情報行動調查數月後，完成五十頁報告，詳細記錄中國間諜如何運作，以及其任務、目的、聯繫網和人員資料等，甚至羅列假扮成外交官、記者和商人的中國情報官員名單。其中，有五頁介紹三十七歲的「寧林」，指其一九八四年生於中國湖北省，隸屬專門蒐集外國情報及進行反情報行動的中國國安部，持有兩本護照，另一本的名稱為「奧斯卡．寧」。

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報告指稱，寧林為首的中國間諜，持續在背後挑撥尼國與外國的關係，美國更是頭號目標。他們最重要的任務，就是不計代價地收買尼國政治人物、學者、媒體、商人等各界有力人士，遊說他們反對國會通過美尼合作的「千年挑戰」（Millennium Challenge Corporation，MCC）補助計畫，甚至刻意散布不實資訊，企圖破壞美國形象。在總理德巴（Sher Bahadur Deuba）上任後，寧林變得更加活躍。

破壞美「千年挑戰」補助

據了解，「千年挑戰」計畫在美國前總統布希時代確立，旨在促進美國與其他國家合作推動基礎建設。尼國是在二○一七年九月與時任美國副國務卿蘇利文（John Sullivan）達成協議，由美國援助五億美元、尼國自籌一．三億美元，在尼國建設供電、公路等，但合約須先由兩國國會各自批准，才給了中國阻撓的機會。

亟需反外國干預策略

尼國安全和情報官員指出，他們已從商業、學術和媒體等各個層面，監控中國情報機構的一舉一動，並已掌握中國情報網的證據，僅待政府下令瓦解。他們也警告，中國情報活動的增加和強化，可能會影響尼國的政治主張，呼籲政府確立反外國干預的策略或制定反制程序。前尼國駐丹麥大使卡爾納（Vijay Kant Karna）說，這無疑是中國公然干涉內政的例證，「尼國近來夾在地緣政治對立的縫隙，中國情報活動增加就是後果。」

「自由亞洲電台」引述澳洲雪梨科技大學政治學教授馮崇義分析，儘管無法證實該報告的真偽，但其描述的內容完全符合北京統戰和擴張的手法，因為北京憂心地緣政治尚有緊密聯繫的鄰國，與西方愈走愈近。他也認為，若非北京的做法越線，不至於被尼國揭底。

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