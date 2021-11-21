中國軍隊插旗阿聯 美國逼停

中國近年加強與阿拉伯聯合大公國的經貿關係，包括在當地舉行「中國週」活動。（美聯社檔案照）

2021/11/21 05:30

警告恐不利美阿關係

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國華爾街日報、有線電視新聞網（CNN）十九日先後披露，美國情報單位去年掌握的情資顯示，中國疑似在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比近郊港口秘密興建軍事設施，隨即動用外交系統說服阿聯政府，總統拜登也親口警告美阿關係可能受創，終於促使該處停工。不過，美方官員仍憂心，中國在波斯灣地區為美國帶來的安全隱患，恐怕不僅止於此。

美國約一年前陸續接獲情報，得知阿布達比北方約八十公里處、中國遠洋海運集團（COSCO）建造的商用「哈里發港」（Khalifa Port）出現可疑活動。今春的機密衛星影像更顯示，中方似乎在興建軍事設施，現場挖出準備建造多層大樓的地基，並立起樑柱，甚至搭蓋遮蔽物，以防止外界窺探查看。

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據報導，中國二○一七年在東非的吉布地設立海外第一個軍事基地，一九年與柬埔寨簽署秘密協議，獲准使用該國一處海軍基地，同時也在巴基斯坦和斯里蘭卡建造可供中國海軍使用的商業港口。

拜登今年兩度撂重話

從川普到拜登政府均對中國在阿聯的軍事企圖感到震驚，並透過外交管道提醒阿聯，中國懷有軍事企圖，希望阿聯喊停工程。針對阿聯是否事先知情，美方官員意見不一。拜登總統則在今年五月、八月，兩度「大聲且清楚地」向阿布達比邦王儲穆罕默德表達擔憂，還不惜警告對方，中國在阿聯的軍事活動，可能對美阿夥伴關係帶來不利影響。

美阿官員更是多次討論此事，而白宮國安顧問蘇利文、中東事務首席顧問麥格克及共和黨籍聯邦參議員殷荷菲等人，還先後飛往阿布達比，才終於說服阿聯勒令停工。阿聯駐美大使館發言人強調，阿聯從來沒有與中方達成開放設立軍事基地或任何形式據點的協議、計畫、討論或意圖。

美中角力 恐影響軍售

石油大國阿聯是美國在中東關係最密切的盟邦之一，也是反恐的主要夥伴，有數千名美國官兵駐守阿布達比市郊的達夫拉空軍基地。不過，中國現已是阿聯最大貿易夥伴之一及波斯灣石油的最大買家，而阿聯也與中國電信設備大廠「華為」合作。

美方官員表示，雖然工程暫停算是美國的外交勝利，但中國在阿聯的「存在感」，恐怕仍會動搖美國向阿聯出售五十架F-35戰機、十八架「死神」無人機與先進軍火的決定。

美國媒體披露，1年前美方接獲情報，中國在阿聯的哈里發商用港口秘密興建軍事設施，經過多次溝通，阿聯終於在今年勒令承包該港口建設的中國遠洋海運集團停工。圖為2019年12月的哈里發港。（路透檔案照）

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