加拿大大選》杜魯道料驚險連任 國會過半無望

加拿大總理杜魯道所屬的自由黨與最大反對黨保守黨，在國會下議院大選中競爭激烈，料無一黨可過半，但自由黨應可維持相對多數，杜魯道也可望繼續連任。（路透）

2021/09/21 05:30

力拚總理3連任

〔編譯孫宇青／綜合報導〕加拿大廿日迎來提前兩年舉行的國會下議院大選，四十九歲總理杜魯道所屬的自由黨，原本寄望一舉拿下過半席次，以掌握更充分的民意代表性，但調查顯示很可能希望落空。不過，自由黨應可驚險維持相對多數，加國政治版圖與選前無甚差異，杜魯道再次率領少數派政府，在執政上仰賴其他政黨支持。選舉結果最快在台灣時間廿一日上午出爐。

據報導，杜魯道八月間宣布解散下院重新改選，盼挾著防疫有成的高支持率，一舉讓執政的自由黨在下院過半，但當地不久迎來新一波疫情，致使自由黨民調數字一路下探，甚至一度被保守黨超越。杜魯道只能力挽狂瀾，包括選前最後一天展開橫跨四千五百公里的催票之旅，強調只有他才能堅定推動疫苗政策，反觀保守黨領袖歐圖爾（Erin O’Toole）做不到也不願做。杜魯道認為應透過強制接種疫苗控制疫情；歐圖爾則主張快速篩檢。

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選前民調打成平手 恐無一黨可過半

這次選舉的合格選民估計約二七○○萬人，將選出三三八席議員。選前最後民調顯示，自由黨支持度略高於卅一％，保守黨則略低於卅一％，兩者在伯仲之間。

維持「穩定的少數派政府」

分析指出，由於加國選舉採簡單多數決，若兩黨民調差距極小或平手，在都會地區更具勢力的自由黨，較有可能贏得更多席次。加拿大廣播公司（CBC）依據民調推測席次分布，預測自由黨最終可望拿下一五五席，保守黨則奪得一一九席，皆未達過半所需的一七○席門檻。

「彭博」指出，若最終結果一如預測，代表選民二度否決杜魯道完全掌控下院的企圖，新一屆下院與上一屆相比幾乎沒有改變，亦即杜魯道將領導一個「穩定的少數派政府」，在推動大部分政策上繼續爭取其他政黨支持。

此外，若杜魯道順利出任總理，也將是加國史上第八次出現同一位總理連續三次在選舉中勝出，而他的父親皮爾也曾締造這項紀錄。

與此同時，「日經亞洲評論」分析，一旦對中國立場更強硬的保守黨拿下勝利，加國勢必遭受中方更強烈的報復，因為除了中國電信巨擘「華為」財務長孟晚舟被捕一案將持續激化加中兩國對立之外，保守黨還曾提出正式承認新疆維吾爾族遭種族滅絕、禁止華為參與加國第五代行動通訊（5G）建設、制裁中國政府領袖、杯葛明年北京冬季奧運會等諸多挑動中國敏感神經的主張和承諾。

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