美最新研究：逾3成染疫者 出現「長期武肺」症狀

美國CDC公布一項研究顯示，感染武漢肺炎的倖存者中，有三十五％在首次採檢呈陽性反應後，過了兩個月仍回報自己有至少一種武肺症狀，即約三分之一的武肺患者出現長期症狀。圖為馬來西亞開始為十二歲至十七歲的青少年施打武漢肺炎疫苗。（美聯社）

2021/09/21 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前公布，針對加州長堤市（Long Beach）居民的一項研究顯示，感染武漢肺炎的倖存者中，有三十五％在首次採檢呈陽性反應後，過了兩個月仍回報自己有至少一種武肺症狀，即約三分之一的武肺患者出現長期症狀。這種「長期武肺」（long COVID）或「慢性武肺」（chronic COVID）的情況，在四十歲（含）以上、女性、染疫前已有疾病者和非裔黑人中的比例尤其高。

逾40歲、女性、非裔比例高

這項發布在美國CDC「死亡率及發病率週報」（MMWR）的研究，是由加州大學戴維斯分校（UC Davis）的流行病學者與長堤衛生及公共服務處（LBDHHS）執行。研究結果根據長堤三六六名十八歲（含）以上、去年四月一日到十二月十日間檢測呈陽性成人的回覆；這段期間，長堤市共有二萬九五九四名居民檢測呈陽性反應。

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CDC將染疫者在檢測呈陽性後，經過四週或更久仍有症狀者，稱為「長期武肺」。根據前述研究，在「長期武肺」患者中，最多的是回報感到疲勞，有十六．九％；十二．八％呼吸困難；十二．八％味覺喪失；十二．六％失去嗅覺；十．九％出現肌肉或關節疼痛。

這些有長期武肺的調查對象中，五十五．五％最初發作時屬於重症或症狀危急；女性是男性的二．八三倍；染疫前已有至少一種疾病者，是染疫前沒有疾病者的二．一七倍；四十至五十四歲是廿五到卅九歲的一．八六倍；黑人則是白人的一．九五倍。

該研究結果有助於專家為「長期武肺」的高風險人口，制定優先預防與治療策略的作為。專家表示，即使發生接種武肺疫苗後仍確診的「突破性感染」，疫苗還是可降低染疫機會，很可能也會減少承受「長期武肺」的可能性。此外，接種疫苗者感染或重症可能性，亦遠低於未接種者。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長兼總統首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）十九日表示，至少就輝瑞等mRNA疫苗而言，武肺疫苗很快就會被接受需要注射三針，才能提供最大保護力。他也坦承，目前難以預測疫情何時結束，明年春季或許有可能。

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