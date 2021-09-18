福建Delta病例亂竄 中國單日確診創新高

主要國家疫情統計

2021/09/18 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國福建省爆發武漢肺炎Delta變種病毒株疫情以來，十六日創下單日新增確診本土個案多達六十一例的新高紀錄，漳州市台商投資區也出現漳州一年七個月來首起確診病例，使福建疫情蔓延莆田、廈門、泉州與漳州四地。此外，新加坡十六日也新增九一〇人確診，創十五個月以來新高；所幸拜當地疫苗接種率逾八成之賜，重症病例數維持偏低。

中國適逢三天中秋連假十九日起跑，又半個月後將迎來慶祝中國共產黨建政七十二週年的十一黃金週，除了國家衛健委十六日建議減少非必需性旅遊、不建議公開場合的晚宴與會者多於十人，地方政府也如臨大敵，本週紛紛對居民祭出更嚴格的行動限制規定，例如爆出群聚感染的廈門市同安區十六日晚間下令不許居民離開、福建省境內部分火車班次或公車路線停駛等。

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根據中國國家衛生健康委員會數據，全中國十六日新增八十四起病例，其中廿二例為境外移入；六十二例本土個案，則包括福建省廈門市卅一例、莆田市廿八例，泉州市與漳州市各一例，雲南一例。

以疫苗兩劑完整接種率八十二％在全球名列前茅的新加坡，每日新增確診數也由兩週前平均一四六人跳到上週六八二人；但目前只有十二人病重住進加護病房，和上週七人相比，變化不大。上月中開始採取「與病毒共存」抗疫策略的星國政府因此樂觀以對，只要上述趨勢大抵維持，「我們擁有的健康照護資源將能妥善應對和照顧那些較嚴重受影響的人。」當地本週起對六十歲以上或住在養老機構的長者及免疫功能低下民眾追加第三劑，六十九歲總理李顯龍十七日一早也拋磚引玉接種，強調可減少重症或住進加護病房治療的機率。

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