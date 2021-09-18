兒少染疫 症狀短則4週最長3月
2021/09/18 05:30
〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲一份最新醫學分析研究指出，確診武漢肺炎的兒童與青少年，其罹病症狀通常會持續四到十二週，鮮少會長期持續到超過三個月。該醫學研究已在十七日刊載於「兒科傳染病期刊」（Pediatric Infectious Disease Journal）。
確診後遺症 亦較成人輕微
此一來自澳洲墨爾本「梅鐸兒童研究所」的發現，暗示絕大部分針對兒童罹患「長武肺」（long COVID）的研究有其「重大侷限性」，以及許多研究誇大兒童「長武肺」的風險。
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研究人員在審閱十四份涉及全球近兩萬名有「長武肺」兒童的報告後發現，在首次新冠病毒篩檢呈陽性後，兒童的大多數感染症狀在四到十二週之間便有所改善；相較之下，成年人的「長武肺」要拖到二十四到三十二週。顯示兒童與青少年的「長武肺」比起成年人比較不令人憂心。
「長武肺」並非正式醫學名詞，而是指武肺病患康復後仍持續有頭痛、倦怠、睡眠障礙、注意力難以集中、下腹痛與失去味覺等各種症狀，持續時間比世界衛生組織（WHO）認定的兩週還長，甚至長達數月或數年。
研究主導人、梅鐸兒童研究所兒科專家柯提斯（Nigel Curtis）說，檢視數據後顯示，武肺在孩童身上仍是輕症，鮮少因此入院；但許多現有研究誇大兒童「長武肺」風險與徒增家長憂心。