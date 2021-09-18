兒少染疫 症狀短則4週最長3月

一名男童十七日在柬埔寨首都金邊接種武肺疫苗時擺姿勢讓母親拍照。（歐新社）

2021/09/18 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲一份最新醫學分析研究指出，確診武漢肺炎的兒童與青少年，其罹病症狀通常會持續四到十二週，鮮少會長期持續到超過三個月。該醫學研究已在十七日刊載於「兒科傳染病期刊」（Pediatric Infectious Disease Journal）。

確診後遺症 亦較成人輕微

此一來自澳洲墨爾本「梅鐸兒童研究所」的發現，暗示絕大部分針對兒童罹患「長武肺」（long COVID）的研究有其「重大侷限性」，以及許多研究誇大兒童「長武肺」的風險。

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研究人員在審閱十四份涉及全球近兩萬名有「長武肺」兒童的報告後發現，在首次新冠病毒篩檢呈陽性後，兒童的大多數感染症狀在四到十二週之間便有所改善；相較之下，成年人的「長武肺」要拖到二十四到三十二週。顯示兒童與青少年的「長武肺」比起成年人比較不令人憂心。

「長武肺」並非正式醫學名詞，而是指武肺病患康復後仍持續有頭痛、倦怠、睡眠障礙、注意力難以集中、下腹痛與失去味覺等各種症狀，持續時間比世界衛生組織（WHO）認定的兩週還長，甚至長達數月或數年。

研究主導人、梅鐸兒童研究所兒科專家柯提斯（Nigel Curtis）說，檢視數據後顯示，武肺在孩童身上仍是輕症，鮮少因此入院；但許多現有研究誇大兒童「長武肺」風險與徒增家長憂心。

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