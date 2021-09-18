回饋才能做生意 中國要港地產商處理房市

香港首富李嘉誠，未回應路透十七日報導稱中國政府要求香港地產商拿資源和影響力相挺一事。（路透檔案照）

2021/09/18 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕根據路透十七日獨家報導，中國政府以不願再容忍「壟斷行為」為名，今年與香港地產大亨舉行閉門會議時，直言「遊戲規則已經改變」，明白要求他們拿出大量資源和影響力來支持中國共產黨政府利益，及解決可能破壞穩定的住房供應不足問題。路透認為，這是中國進一步推動香港更「愛國」、遵守「港區國安法」的最新力作。

路透消息來源為熟悉相關會談的一名港府顧問和三位香港主要地產開發商。報導指出，上述要求對香港大型房地產公司將是重大轉變，因它們長期以來在「一國兩制」的香港發揮強大力量，無論選舉香港特首或左右政府決策，皆可見其影響力；然而，使其受惠的土地拍賣政策，卻造成當地住房供應持續緊張，以致香港房產價格在全球名列前茅。

請繼續往下閱讀...

香港「合和實業」主席胡應湘向路透表示，中國「沒告訴我們該怎麼做，卻說你必須解決這問題」，有朝一日必對地產商施壓。另一名主要地產商高層也證實，中國官員未給策略或期限，但「只要我們能向社會回饋更多，便可以繼續做生意。」

現任中國人民政治協商會議全國委員會副主席的香港前特首梁振英也坦承，香港地產大亨與當地經濟、政治關係緊密，因此中國很難將之完全排除，鑑於「他們是我們的政治經濟生態中一個重要組成部分，所以我們需要謹慎，不要一竿子打翻一船人。」

香港四大地產商長江實業集團、恆基兆業地產、新鴻基地產與新世界集團都沒有對報導做出回應；香港首富李嘉誠也沒有回應港媒置評請求。恆基兆業地產與新世界集團今年已捐出大筆農地供港府開發社會住宅；另有多家地產商申請參與港府的公私營合作土地開發計畫。路透指出，其中多家地產商去年才抱怨該計畫無利可圖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法