擴大部署 美軍機輪駐澳洲

澳洲總理莫里森無視中國針對美國、英國和澳洲宣布組建「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）後的怒火，明言此舉符合澳洲國家利益與美澳的夥伴及同盟關係。圖為中國國家主席習近平和莫里森的合成照。（法新社檔案照）

2021/09/18 05:30

莫里森強調國際法管轄範圍 沒有禁區

〔編譯茅毅／綜合報導〕繼美國、英國和澳洲組建「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）後，美澳的外長與國防部長十六日在華府舉行二加二會談。澳洲防長杜登在會後召開的聯合記者會中表示，美澳將大規模強化軍力部署合作，包括藉由美國輪調部署其各型軍機到澳洲的方式，擴大兩國空軍合作。澳洲總理莫里森更無視北京怒火，表明澳洲期盼在國際法管轄之地沒有「禁區」。

杜登說，為促進共同行動能力，深化在印太地區的聯盟活動，美澳將大幅加強軍力部署合作。除了空軍，還合作研發飛彈，建構聯合後勤保障及維護能力，好支援因AUKUS建立後增加的活動。

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美國國防部長奧斯汀也提到，十六日的諮商會議，已贊同了主要的美澳「軍力部署倡議」（FPI），會擴大美軍在澳洲近用的權限及部署。該倡議乃二○一一年達成，使美國可用輪調方式，派二五○○名陸戰隊員在澳洲進行訓練。澳洲的軍事基地對美國軍機開放，美澳空軍也會進行例行的聯合訓練。

針對中國批評美英將協助澳洲建造核動力潛艦，「嚴重破壞區域和平穩定」，莫里森十七日在澳洲「2GB」廣播電台受訪時反駁說，中國自己就有「非常大量核潛艦造艦計畫」；中方完全有權在防衛安排上做出符合其國家利益的決定，那當然澳洲及其他國家亦然。杜登則在華府反批北京的反應「不成熟且令人尷尬」，澳洲只是想確保區域和平穩定。

莫里森並在澳洲「七號電視網」受訪時直指，坎培拉很清楚中國目前的核潛艦能力和不斷增加的軍事投資；澳方感興趣的是確保「國際水域與空域，永遠是國際水域及空域」，法治平等適用於所有這些地方，在國際法管轄的範圍內，不會有「禁區」。他強調，這非常重要，乃「我們需要維護的秩序」。

英海軍參謀長：台海是自由印太一部分

紐約時報報導，若AUKUS順利使澳洲擁有至少八艘核潛艦，澳軍可能展開例行巡航，穿越北京聲索主權的南海，最北可達台灣外海。這是美國總統拜登在挑戰中國聲稱擁有太平洋廣泛領土主權的主張上，邁出了一大步。

英國海軍參謀長拉達金（Tony Radakin）在接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問表示，台灣海峽是「自由開放印度太平洋的一部分，是以規則為基礎國際秩序的一環」；他指英國兩艘較小型的軍艦將在印太地區常駐至少五年，英國也會和日本強化安全合作，共用設施與裝備。

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