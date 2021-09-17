拜登推第3劑 被自家報告打臉

主要國家疫情統計

2021/09/17 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國拜登政府上月在監管當局尚未放行的情況下，逕自宣布完整接種兩劑式「輝瑞」或「莫德納」武漢肺炎疫苗的成人本月廿日起多打第三劑。但美國食品藥物管理局（FDA）十五日發布分析報告打臉拜登政府，直指兩劑在美國避免重症或死亡的保護力已足。

FDA根據美國藥廠「輝瑞」、美國生物技術公司「莫德納」為申請十六歲以上民眾加打第三劑而提交之數據加以分析後，提出上述結論。輝瑞先前簡報根據上月十八日發布的以色列數據，強調疫苗效力隨時間消退。

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以國研究人員十七日將把十五日登上《新英格蘭醫學期刊》的最新數據提供FDA「疫苗與相關生物產品諮詢委員會」（VRBPAC）參考，其研究顯示，至少五個月以前打過疫苗且加打第三劑的六旬以上長者感染或引發重症之比例大幅降低。VRBPAC當天將就追加第三劑一事做出最後結論，FDA通常採納其意見，若同意再由美國疾病管制暨預防中心（CDC）決定優先施打對象與時間。

但VRBPAC專家私下不約而同表示，輝瑞受試人數不夠，「證據不足以撐起追加劑施行全國的計畫」。知情人士告訴華爾街日報，VRBPAC十七日可能先指定第三劑優先施打族群，健康照護工作人員或六十五歲以上長者極可能中選。至於CDC，上月已表態支持施打第三劑，尤其是重症或死亡的高風險族群，其外部專家委員會下週將進一步聚首討論。

莫德納十五日也交出臨床試驗分析數據，直指最近才接種疫苗的受試者，比起去年施打其疫苗的受試者，較少有兩劑全打卻中鏢的「突破性感染」現象，在在說明追加第三劑實有必要。莫德納也警告，疫苗免疫效力的降低，恐導致秋冬兩季美國多增加六十萬起病例。

美國藥廠「輝瑞」研發的兩劑式武漢肺炎疫苗，去年底率先拿到美國食品藥物管理局（FDA）的緊急使用授權（EUA），上月廿三日再帶頭取得FDA完全核准，目前主張追加第三劑有必要。圖為一名美國民眾十五日在俄亥俄大學接種輝瑞疫苗第二劑。（路透）

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