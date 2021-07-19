美澳日11國聯合軍演 中派2艘電偵船情蒐

美、澳、日等國在澳洲外海舉行「護身軍刀」聯合軍演，中國首次出動兩艘偵察船前往盯場情蒐。圖為中國海軍南海艦隊八一五型電子偵察船「天王星號」。（取自網路）

2021/07/19 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國、澳洲和日本等十一國自十四日至三十一日，在澳洲東北部昆士蘭州外海展開兩年一度的「護身軍刀（Talisman Sabre）」聯合演習。澳洲廣播公司（ＡＢＣ）引述軍方官員報導，原先以為中國僅派遣八一五型電子偵察船（西方國家視為輔助情報偵察船ＡＧＩ）「天王星號」監看並情蒐軍演，但雷達顯示同屬中國海軍南海艦隊的同型情報蒐集艦「海王星號」，也正駛向澳洲。對此，澳洲國防部長杜登表示訝異，這是首次有兩艘中國電偵船在「護身軍刀」演習海域附近出現。

澳軍︰首次加派電偵船偵蒐 不尋常

海王星號穿越巴布亞紐幾內亞附近的索羅門海（Solomon Sea），加入穿越托勒斯海峽（Torres Strait）駛往澳洲的「天王星號」。澳軍此前只發現並監控天王星號的動向。澳軍官員表示，儘管北京過去在「護身軍刀」演習時，亦曾採取情蒐措施，但這次仍代表一個「不尋常」的發展。二○一九年，解放軍一艘電偵船在澳洲專屬經濟海域（ＥＥＺ）逗留，但未駛入澳洲領海。一七年也曾派遣一艘情蒐艦，都是為了研究美軍與盟邦澳洲如何合作。

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澳軍消息人士說，天王星號駛往澳洲途中，為保持匿蹤而啟動「電子靜默（ＥＭＣＯＮ）」。針對解放軍派電偵船監視演習，澳洲貿易部長特漢十八日在澳洲電視台「天空新聞（Sky 6News）」強調，在自由航行上，「我們有所規範，我們也盼所有人都恪守那些規則」。

在此次「護身軍刀」演習中，美國首度在澳洲境內及南半球試射一枚MIM-104型「愛國者」地對空飛彈，美軍十八日還實彈試射澳軍可能採購的「高機動性多管火箭系統（ＨＩＭＡＲＳ）」。澳洲國立大學（ＡＮＵ）教授羅斯威（Donald Rothwell）說，中國兩艘電偵船在澳洲領海外，並未違反「聯合國海洋法公約」規定的自由航行，但若「天王星號」在通過托勒斯海峽時從事情蒐活動，則有可能違反國際法。

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