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    英軍 密訓南海國家海軍抗中

    英國皇家海軍陸戰隊將接手陸軍「空降特勤隊」（SAS）等特種部隊的任務，讓特種部隊專心進行打擊中、俄等「大國對手」的秘密任務。（取自網路）

    英國皇家海軍陸戰隊將接手陸軍「空降特勤隊」（SAS）等特種部隊的任務，讓特種部隊專心進行打擊中、俄等「大國對手」的秘密任務。（取自網路）

    2021/07/19 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國皇家海軍陸戰隊准將托頓（Mark Totten）十七日向「泰晤士報」（The Times）透露，海軍陸戰隊準備承擔特種部隊（UKSF）的部分職責，俾使特種部隊專心進行打擊中國、俄羅斯等「大國對手」的秘密任務，據稱具體內容包括協助訓練南海相關國家海軍抵抗「中國敵意」。這是英國軍方官員首度公開承認，英軍有對抗中俄的秘密計畫。

    托頓表示，海軍陸戰隊將接手傳統上由陸軍特種部隊「空降特勤隊」（SAS）、海軍特種部隊「特別舟艇隊」（SBS）負責的任務，包括海上反恐、聯合行動等，好讓特種部隊有更多時間、精力、人手，去完成針對其他國家的「高風險」新任務，即對抗北京、莫斯科等「大國對手」，「我們能做的是，讓他們專注於更困難、複雜的對抗中俄行動，那需要真正專業的知識。」

    特種部隊與秘情局聯手 監控中俄軍與情報機構

    其他英國軍方消息來源進一步披露，特種部隊新任務包括「政治危險性」任務，例如訓練南海地區國家的海軍，讓這些國家為擊退「中國敵意」做好更充足準備；以及與英國對外情報機構「秘密情報局」（亦稱軍情六處，MI6）合作，一同監控中俄軍隊和情報機構等。

    與此同時，負責國內情報工作的英國軍情五處（MI5）十四日公布的年度安全評估報告亦警告，中國、俄羅斯、伊朗等「敵對國家」的威脅和間諜活動，對英國的挑戰不下於恐怖主義。MI5處長麥卡勒姆（Ken McCallum）直言，這些外國間諜已在專業社群平台上試圖操控英國公民，次數逾一萬次，高科技、研究和出口企業人員都是目標對象，提醒民眾須保持警惕。

    對於MI5最新報告，英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）研究員泰勒（Emily Taylor）向英國廣播公司第四台（BBC radio4）表示，英國國會情報安全委員會早在去年七月就提出報告，敦促政府立即行動應對中俄威脅，但當時並未投入足夠資源，所幸「從今年的綜合評估來看，政府已大幅提升對這些敵對國家活動的警惕意識。」

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