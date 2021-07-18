刺殺海地總統 司法部官員涉重嫌

首位民選總統亞里斯提德（Jean-Bertrand Aristide）在古巴接受醫療後，偕妻子回到海地首都太子港，數百名支持者迎接。（法新社）

2021/07/18 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕七日凌晨在自宅內遭虐殺的海地總統摩依士國葬儀式，預定二十三日在該國北部古城「海地角」（Cap-Haitien）舉行。本案現由海地、哥倫比亞和國際刑警組織三方合作偵辦，哥國警政署長瓦爾加斯指稱，海地司法部反貪腐單位前官員巴迪歐（Joseph Felix Badio）對暗殺小隊中的兩名哥國傭兵卡帕鐸（Duberney Capador）及李維拉（German Rivera），下達了格殺密令。巴迪歐目前行蹤不明。

享年五十三歲的摩依士遭多由哥國傭兵組成的暗殺小隊殺害，惟諸多細節至今仍成謎。瓦爾加斯說，卡、李兩人乃哥國退役軍人，被僱傭來組織一支傭兵小隊到海地，據稱其任務為「提供維安」。巴迪歐與這兩人初次見面時，僅聲稱他還不知道綁架摩依士的確切日期，接著在發動暗殺行動前大約三天，巴就對兩人改口說要對摩格殺勿論。

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除了巴迪歐，與摩依士所屬的「海地光頭黨」（PHTK）在政治上對立的前參議員約瑟夫（John Joel Joseph）等多人均被海地警方通緝。通緝犯海報上提到，巴、約兩人皆「持械又危險」。已有和本案有關連的海地總統府侍衛長赫拉德（Dimitri Herard）及海地裔美籍口譯索拉吉（James Solages）等廿多人被捕。

海地警方並指控與逮捕曾旅居美國佛州逾廿年的六十三歲海地醫師薩農（Christian Emmanuel Sanon）策畫這起陰謀，而且背後有「政治目的」，乃本案「首謀」。五角大廈發言人霍夫曼說，該暗殺小隊中的若干哥國退役軍人，服役時曾接受美國國防部的培訓及教育計畫。

暫攝總統職權的代理總理喬塞德（Claude Joseph）說，受傷的第一夫人瑪婷（Martine）將返國參加葬禮。她目前在美國邁阿密住院治療。喬塞德說，「這是一宗大陰謀，很多人牽涉其中」。

另一方面，感染武漢肺炎的海地首位民選總統亞里斯提德（Jean-Bertrand Aristide）在古巴接受醫療後，偕妻子回到海地首都太子港，數百名支持者迎接。

海地司法部反貪腐單位前官員巴迪歐。（法新社）

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