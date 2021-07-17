Delta擴散 歐盟7月底確診恐增5倍

鑑於上百名醫療照護人員完整接種中國科興疫苗「克爾來福」（CoronaVac）卻依舊染疫，泰國改變疫苗施打政策，准許混用科興和歐洲兩劑式ＡＺ疫苗，盼防護力得以提高。圖為泰國衛生人員十六日在首都曼谷一處社區運動中心協助民眾注射ＡＺ疫苗。（歐新社）

2021/07/17 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年十月由印度現蹤的武漢肺炎Delta變種病毒株，導致全球疫情升溫。歐洲疾病預防控制中心（ＥＣＤＣ）十六日預估，當地下月一日以前新增病例將暴增將近五倍。

除了Delta變種病毒株高傳染力，歐洲國家逐漸鬆綁防疫措施也是ＥＣＤＣ預估染疫人數暴增的主因之一，新增確診人口比預計攀升到每十萬人六二○人感染，其中又以十五至廿四歲族群增加最快，逾六十五歲年長族群則增加有限；所幸歐洲早已展開疫苗接種，ＥＣＤＣ研判住院人數和不治人數攀升速度將略緩，但塞浦路斯、希臘、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞、西班牙需特別注意。ＥＣＤＣ指出，上述趨勢和去年下半到今年四月的疫情變化一致。

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匈牙利總理奧班十六日表示，將把所有健康照護人員納為疫苗強制施打對象，並從下月開放民眾接種第三劑，但距離第二劑須隔至少四個月，廠牌則交由醫師決定。匈國採用尚未獲歐盟接納的中國、俄羅斯疫苗，但也使用歐盟認可的美國輝瑞、莫德納及歐洲ＡＺ疫苗，為推動疫苗注射速度最快的歐盟國家之一，接種率破五十五．五％，累計染疫及不治人數分別破八十萬、三萬。

在美國，除了緬因州與南達科他州外，Delta變種病毒導致其餘四十八州過去兩週新病例大幅反彈，其中十五州的新病例更是增加一倍，連接種率高的加州、紐約州等也看到疫情反彈。加州上月十五日已全面恢復經濟活動，該州洛杉磯郡十五日下令民眾在室內一律恢復戴口罩，不論是否已注射疫苗。

泰國本週起也對九府及首都曼谷實施部分行動限制與宵禁，但仍在十六日迎來破紀錄的單日新增確診九六九二人，該國疫苗施打速度不比部分鄰國，考慮擴大封城措施。

菲律賓十六日通報新增十六例感染Delta變種病毒株的確診者，當中十一例為本土病例，也是菲國首度出現Delta本土病例。菲國是東南亞疫情僅次於印尼的國家，累計確診案例超過一百四十九萬，死亡二萬六千三百多人。

主要國家疫情統計

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