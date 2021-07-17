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    譚德塞轉向 要查武漢周圍實驗室

    世界衛生組織秘書長譚德塞十五日表示，目前就排除新冠病毒來自實驗室外洩還言之過早。圖為譚德塞今年五月在世衛組織位於日內瓦的總部發言。（美聯社）

    世界衛生組織秘書長譚德塞十五日表示，目前就排除新冠病毒來自實驗室外洩還言之過早。圖為譚德塞今年五月在世衛組織位於日內瓦的總部發言。（美聯社）

    2021/07/17 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞十六日在日內瓦的閉門會議中，向會員國提出武漢肺炎疫情溯源的第二階段調查計畫，直接點名要在中國而不是世界其他國家進行更多的調查，特別是要稽查武漢周圍的各個實驗室。

    外交官員透露，迄今沒有跡象顯示北京願意接受另一次的國際調查，中國常駐日內瓦代表團對此尚無回應。不具名外交官員向路透表示，譚德塞的方案恐怕只是「願望清單」，與中國過去幾個月要求「全球溯源」的訴求背道而馳。

    向來被視為發言親中的譚德塞，十五日就罕見在新聞簡報會上表示，新冠病毒溯源調查第一階段期間的主要挑戰之一，就是今年稍早前往全球首度傳出武漢肺炎染疫病例的中國武漢調查的世衛專家小組，未能取得原始數據。他呼籲中國在第二階段的病毒起源調查上更為透明、開放與合作，特別是世衛組織所要求的武肺大流行初期的資訊與原始數據。

    譚德塞還說，排除病毒可能外洩自武漢的政府實驗室此一說法還言之過早…「我本人曾是試驗室技術人員，是病毒學家，我一直在實驗室工作，實驗室會發生意外…這很常見」。譚德塞指出，查看實驗室到底發生何事有助於推斷導致武肺疫情大流行的原因…「我們若能取得完整資訊，就能排除（病毒外洩說）」。譚德塞此言顯然與世衛專家小組三月份的調查報告大相逕庭，該報告稱新冠病毒「極為不可能」來自實驗室外洩。

    譚德塞表示，任何疫情大流行都得了解起源，必須知道發生了什麼事才能避免舊事重演，「我認為我們欠數百萬的武肺染疫者與死者一個解釋」。全球迄今有一億八千多萬人感染新冠病毒，四百多萬人死亡。

    中國外交部發言人趙立堅反駁，稱世衛專家小組在訪中期間已從中方取得大數據與訊息；他呼籲在病毒溯源上應尊重科學與秉持客觀公正態度，並稱十五日已有四十八國聯名致函譚德塞，反對將病毒溯源問題政治化。

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