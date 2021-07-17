美副國務卿下週訪日韓蒙 跳過中國

圖為美國副國務卿雪蔓五月三十一日訪問印尼。雪蔓下週即將訪問日本、南韓及蒙古，但尚未敲定是否在結束這三國行程後，再訪問中國。（歐新社檔案照）

2021/07/17 05:30

傳因北京拒派同位階副外長同台 而取消行程

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國務院第二號人物─副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）預定十八至廿五日訪問日本、南韓和蒙古，討論因應武漢肺炎疫情與氣候變遷等廣泛議題。香港「南華早報」及英國「金融時報」報導，華府和北京仍在磋商雪蔓與中國外交部副部長在天津會晤事宜，但中方拒絕派該部四名副部長中排名居首的樂玉成和雪蔓見面，只願意派排第四的謝鋒，使美方取消她順道訪問中國的計畫。

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惟消息人士指稱，該計畫仍有轉機。美方欲確保雪蔓訪中期間能夠直接見到北京領導高層。美中正磋商會晤的所有細節，一旦敲定，雙方將共同宣布她這次的中國行。

消息人士還說，由於今年甫升任副部長的謝鋒，在外交部督導的業務包括美國，又曾於二○一七至二一年擔任該部駐香港特派員公署特派員，還曾公開反駁美國等西方國家對北京在新疆進行種族滅絕的指控，而這兩項正是困擾美中關係的主要議題，因此中方派他會晤雪蔓。而中方為展現誠意，還將派外長王毅接見她，但美方則希望她能接觸中國國家主席習近平身邊的決策核心人物。

美中今年也曾出現類似僵局。北京數度拒絕美國國防部長奧斯汀會晤中共中央軍事委員會副主席許其亮的要求。中方一度提出由位階較低的國防部長會見奧斯汀，隨後就拒絕為此交涉。中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及外長王毅三月在阿拉斯加與美國國務卿布林肯及國安顧問蘇利文會晤後，雙方不歡而散。儘管如此，美國政府仍一直在為雙方高層再度往來進行協商。

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