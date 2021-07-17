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    梅克爾晤拜登 允齊抗中國反民主

    美國總統拜登15日在白宮會見即將卸任的德國總理梅克爾（左），兩人誓言修補兩國關係、對抗俄國侵略與中國的反民主運動。（法新社）

    美國總統拜登15日在白宮會見即將卸任的德國總理梅克爾（左），兩人誓言修補兩國關係、對抗俄國侵略與中國的反民主運動。（法新社）

    2021/07/17 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登十五日在白宮會晤即將卸任的德國總理梅克爾，修補川普時代漸行漸遠的兩國關係，雙方對共同價值觀著墨尤深，強調與中國的來往應建立此一基礎上，未來將一起牽制中國的「反民主」行動及俄羅斯的侵犯威脅。白宮國家安全會議成員透露，美德兩國在中國問題上的立場漸趨一致。

    白宮：美德對中國問題立場 漸趨一致

    梅克爾將在九月底結束四屆、十六年總理任期，此行訪美堪稱「畢業之旅」，美聯社認為旨在向美國保證，德國政權交接不會對兩國關係造成影響。在「拜梅會」結束後的記者會上，拜登直指雙方同意以民主原則「應對未來的最大挑戰」，「當我們看到中國破壞自由社會，兩國將挺身而出捍衛民主和普世權利。」

    梅克爾：人權若未獲保障 將出聲反對

    梅克爾也表示，雙方談及外交政策的優先事項、包含中國，「我們是支持自由、民主社會的國家，對於人權得不到保障的地方，我們將發出聲音，並明確表示不同意，同時也將確保所有國家的領土完整。」她還提到，希望德國和歐盟與華府共同協調對中政策，包括勞工權益、貿易和網路安全等問題，坦言與中國打交道應以美德共同價值觀為基礎。

    自由亞洲電台報導，白宮國安會議指出，跡象表明，美方與盟友及合作夥伴在對中戰略上愈發趨同。但報導也說，梅克爾雖承認中國在很多方面都是競爭對手，但她不希望德國或歐盟被迫在美中之間選邊站，堅持在氣候變遷和武漢肺炎疫情等面向，仍有必要與中國合作。

    拜梅重申 俄不應拿能源供應脅迫鄰國

    此外，針對德國至俄羅斯的海底天然氣管道「北溪二號」爭拗，拜登與梅克爾依然各說各話，儘管如此，兩人仍重申，俄國不應將能源供應當作脅迫鄰國的武器。

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