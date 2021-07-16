Delta強襲 墨爾本5度封城

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）將訪問日本廣島，副主席柯茲（John Coates）則將訪問長崎。要求停辦東奧的日本示威者十五日在廣島和平紀念館（原爆圓頂）前集結抗議，反對兩人訪問這兩座曾遭原子彈轟炸的城市。（美聯社）

2021/07/16 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕武漢肺炎Delta變種病毒株持續肆虐全球，澳洲維多利亞州為遏止Delta變種病毒傳播，州長安德魯斯（Daniel Andrews）「以沉重的心情」宣布，讓澳洲第二大城墨爾本與周邊地區，十五日起進入為期五天的第五次封城。安德魯斯強調，這是「絕對必要」的決定。

雪梨封城再延兩週

澳洲受封城影響的人口目前已高達一千兩百萬。澳洲與紐西蘭間的旅遊泡泡計畫，也已因疫情多次暫停，與此同時，新南威爾斯州的澳洲最大城雪梨原本十六日要結束三週的封城，但因疫情延續，決定至少再延長兩週，到七月三十日。

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星酒吧群聚感染擴大

在新加坡，KTV酒吧群聚感染持續擴大，十五日新增四十二起本土案例，其中卅三人與KTV酒吧有關，迄今此一事件已有八十七人確診，恐成防疫破口。當地警方調查多家涉嫌違反防疫禁令的KTV酒吧，逮捕二十名涉嫌觸法的外籍女性，年齡介於二十至卅四歲，分別來自南韓、馬來西亞、泰國、越南等國。報導指出，KTV酒吧為新加坡的夜生活場所，有外籍女郎陪酒。

日本東京奧運將於本月廿三日開幕，東京都十五日新增確診病例數卻高達一三○八起，創過去六個月新高，連續兩日新增破千例。東京都知事小池百合子表示，五十多歲與未接種疫苗年輕人的重症與住院病例增加幅度最大。

疫情嚴峻的非洲國家盧安達首都基加利與八個周邊地區，十七日起也將進入封城抗疫，總理恩吉倫特（Edouard Ngirente）辦公室表示，封鎖令將持續至廿六日，盧安達國內除提供關鍵服務的機構，其餘公立與私人機構都必須關閉，也禁止所有戶外與娛樂活動，葬禮人數不得超過十五人。

沙連兩年禁外國人朝覲

沙烏地阿拉伯十七日起將舉行伊斯蘭教年度朝覲，受疫情影響，沙烏地阿拉伯連續第二年宣布禁止外籍人士參與，將從五十五．八萬名本國申請者挑選六萬名符合資格者，參與者必須完整接種兩劑疫苗、沒有慢性病，且年齡介於十八至六十五歲之間。

主要國家疫情統計

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