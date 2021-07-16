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    中國疫苗擠進COVAX 以疫牟利

    中國國藥集團生產的武漢肺炎疫苗。（彭博檔案照）

    中國國藥集團生產的武漢肺炎疫苗。（彭博檔案照）

    2021/07/16 05:30

    美官員：中國只想賣疫苗 無意捐贈援助

    〔編譯管淑平／綜合報導〕共同發起全球武漢肺炎疫苗分配機制COVAX的「全球疫苗與預防注射聯盟」（GAVI）日前與中國國藥集團、科興生物公司簽署協議，購買這兩家中國生產的疫苗。對此，美國國際開發署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）十四日指出，中國向COVAX出售疫苗牟利，而非捐贈疫苗或在資金上提供協助，「駭人聽聞」。

    鮑爾十四日在參議院外交關係委員會二○二二年度預算聽證會上接受質詢，被問到COVAX議題時，表示「北京選擇在這些疫苗上獲利，而非給COVAX資金協助，或捐出其國產疫苗給COVAX，給正迫切需要的人使用，駭人聽聞，沒有別的說法。」

    美國藥廠輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）都已同意各自提供少量疫苗給COVAX。

    全球疫苗與預防注射聯盟十二日宣布已與國藥、科興簽約採購疫苗，表示科興、國藥的新冠病毒疫苗將被納入COVAX分配系統，最快從月底開始、預計十月前出貨一億一千萬劑疫苗。

    參議院外交關係委員會首席共和黨議員里契（Jim Risch）在聽證會上說，聽到COVAX要「採購」中國疫苗，令他感到震驚，「他們有意識到這當中的諷刺嗎？這件事（疫情）是從中國開始的，然後他們拒絕參與COVAX、不願提供資金和疫苗，接著COVAX回過頭說要花錢向他們買疫苗」，「這至少可以說很奇怪。」

    鮑爾說，COVAX今年第三季的供應量基本上不夠，加上Delta變種病毒株正在肆虐，印度停止供應給COVAX，美國即使正在努力解決疫苗供應問題，也是杯水車薪，不過中國所作所為「毫無藉口」。

    面臨不選擇中國疫苗 就無疫苗

    她說，目前許多亟需疫苗來控制疫情的國家，面臨一大尷尬處境：接受中國疫苗，或者根本沒疫苗可用，「現在問題不是COVAX在國藥、科興或莫德納當中選擇，如果是這樣，選擇就很明顯；現在問題是要在中國疫苗和沒疫苗之間選擇」。她指出，各國顯然偏好美國生產的疫苗，一旦美國疫苗供應問題解決，「我認為將會是很明顯的選擇。」

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