中國是「邪惡帝國」// 抗中 彭斯籲美台簽貿易協定

美國前副總統彭斯警告，中國正逐步成為「邪惡帝國」，對美國所構成的威脅更勝冷戰時期的蘇聯。（歐新社）

2021/07/16 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前副總統彭斯十四日警告，中國正逐步成為「邪惡帝國」（evil empire），對美國利益所構成的威脅更勝冷戰時期的蘇聯；彭斯呼籲拜登政府加強抗中力道，並就對抗中國挑戰提出多項明確建言，包括重要國安產業與中國脫鉤，以及建議華府與台灣簽署貿易協定，強化經濟關係。

中對美威脅 更勝冷戰時期蘇聯

彭斯是在華府智庫「傳統基金會」，就美中關係發表近三十五分鐘演說時，作上述表示。針對中國共產黨所構成的威脅，彭斯指出，中共不僅渴望躋身經濟已開發國家之林，還要高踞以自身形象打造的全球新秩序之上：一個自由受限、但北京當局權力無限的世界。

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彭斯稱中共是地表上對美國繁榮、安全與價值的最大威脅，中國目前也許還不是邪惡帝國，但正逐日努力成為邪惡帝國；共產中國對美國所構成的挑戰，更勝於整個冷戰時期的蘇聯，其原因非僅在於中國是美國最大的貿易夥伴，還因為許多美國機構，包括好萊塢、企業界與學術單位在歌頌中共之餘，還譴責美國價值與制度。

據信不會缺席二○二四年美國總統大選的彭斯，還直指拜登政府對中國軟弱，呼籲拜登政府應該在許多層面上更強勢抗中，包括與台灣協商新的貿易協定與力挺熱愛自由的香港人。彭斯表示，如今是美國與台灣洽簽貿易協定的「完美時機」，此一協定不僅美台雙方都能受益，也有助於台灣持續強健與安全。

提出多項建議 阻中國多元入侵

彭斯還提出多項具體建議，像是力抗中國的「新殖民主義」入侵、重要國安產業與中國脫鉤、禁止公私部門資助中國科學實驗室、自行製造必要藥品與醫療儀器等、對科技業的中國雇員停發H-1B簽證、大專校園禁設孔子學院，以及主張北京冬奧移地舉行，除非中國清楚交代武漢病毒起源與停止迫害維吾爾人。

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