英國MI5：反恐規格抗中俄間諜

MI5局長麥卡勒姆（取自網路）

2021/07/15 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕根據英國安全局（軍情五處，MI5）十四日公布局長麥卡勒姆（Ken McCallum）預定當天發表的年度演說內容，他呼籲大眾面對來自俄羅斯與中國的間諜威脅，應如同面對恐怖主義一般謹慎，因為這些外國間諜正尋求偷竊智慧財產權、散播假訊息並干預政治。

MI5自一九○九年成為反間諜部門以來，首先專注於來自德國的威脅，接著在第二次世界大戰後，專注於由蘇聯特工帶來的冷戰威脅。自從二○○一年的九一一恐怖攻擊事件之後，MI5過去廿年以因應恐怖主義為主。

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批敵對國家網攻、假資訊、政治干預

麥卡勒姆十四日的年度威脅更新演說，提出「敵對國家」可能威脅途徑，包括破壞性的網路攻擊、假資訊、間諜活動和政治干預。他警告，因為這些「不太明顯的威脅，有可能影響我們所有人」，不光鎖定政府機構，其秘密行動的「觸角」其實已伸向英國工作與公共服務，甚至導致人命損失。

他說，我們看到英國優秀的大學和研究人員的發現被竊取或複製，企業失去經營優勢而被掏空，「只要有半點機會，敵對行為者就會使英國多年的苦心研究或投資消失殆盡。這種情況正在大規模發生。它影響到我們所有人，英國的工作、公共服務與英國的未來」，「外國間諜對你的興趣可能比你所想像大得多。」

演說指出，英國在過去五年看到外國間諜偽裝接觸一般民眾不下萬次，目的是操控他們。他警告英國民眾不須驚慌，但應該保持警覺。

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