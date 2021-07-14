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    澳研究:基因編輯技術 能阻病毒傳播

    儘管已經有數款武漢肺炎疫苗，但療法選擇仍然相當稀少，而且僅部分有效。圖為以色列將施打第三劑加強疫苗。（路透檔案照）

    儘管已經有數款武漢肺炎疫苗，但療法選擇仍然相當稀少，而且僅部分有效。圖為以色列將施打第三劑加強疫苗。（路透檔案照）

    2021/07/14 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕儘管已經有數款武漢肺炎疫苗，但療法選擇仍然相當稀少，而且僅部分有效。澳洲研究人員十三日發表研究報告，成功利用基因編輯技術（CRISPR）阻止造成武漢肺炎的SARS-CoV-2病毒，在受感染的人類細胞中傳播。研究人員希望儘快展開動物試驗，為武漢肺炎的可能療法鋪路。

    基因編輯技術讓科學家得以修改細胞去氧核糖核酸（DNA）序列，改造基因功能，之前研究已顯示對於消除導致孩童罹患癌症的基因缺陷前景可期。

    在這份發表於「自然—通訊」（ Nature Communications）期刊的研究成果中，研究人員在實驗室利用CRISPR-Cas13b蛋白酶，與新冠病毒相關的核糖核酸（RNA）結合，降解病毒在人類細胞內複製所需的基因組。

    報告第一作者、澳洲「彼得多哈堤感染與免疫研究所」教授李文（Sharon Lewin）說，研究人員將基因編輯剪刀設計成能認得新冠病毒，「一旦病毒被辨識出來，基因編輯剪刀就啟動切割病毒」。研究鎖定病毒的數個部位，包括非常穩定和高度可變性的部位，切割病毒效果非常好。這項技術也成功阻止病毒在「高關注變異株」（variants of concern），例如Alpha變種病毒株樣本中複製。

    李文說，目前對住院的武肺患者的治療方法「很有限，而且頂多能降低死亡風險三十％」。雖然這項技術要廣泛使用或許還有「數年」之久，但仍然可能證明是對抗新冠病毒的有用工具。報告共同作者、澳洲「彼得．麥考倫癌症中心」高級研究員法赫（Mohamed Fareh）說，這項研究也有應用於其他病毒疾病的潛力，包括流感、伊波拉，或許也包括愛滋病毒。

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