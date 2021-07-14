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    WHO警告混打疫苗「有點危險」

    儘管WHO認為混打不同疫苗有危險，但世界各國對此持不同看法，科學家也意見紛歧。圖左至右分別為AZ、輝瑞／BNT、嬌生和史普尼克V等四款武漢肺炎疫苗。（路透檔案照）

    儘管WHO認為混打不同疫苗有危險，但世界各國對此持不同看法，科學家也意見紛歧。圖左至右分別為AZ、輝瑞／BNT、嬌生和史普尼克V等四款武漢肺炎疫苗。（路透檔案照）

    2021/07/14 05:30

    也不建議打第三劑加強

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕武漢肺炎疫苗的分配和施打方式引起討論，世界衛生組織（ＷＨＯ）十二日表示，尚無充分證據支持混合接種不同廠牌疫苗，不建議這麼做；同樣地，施打加強劑的效力也還無法佐證，盼藥廠和富國將多餘疫苗支援落後國家。與此同時，美國衛生當局亦重申，暫時毋須為民眾施打加強劑，但會繼續討論必要性。

    外電報導，ＷＨＯ首席科學家斯瓦米納坦（​Soumya Swaminathan）十二日表示，混合接種不同廠牌疫苗是「有點危險的趨勢」，因為目前還沒有數據和證據，可以確保對人體健康沒有影響，若民眾開始決定何時及何人施打第二、第三、第四劑疫苗，將造成混亂的情況。無獨有偶，他也認為，現階段沒有科學證據指出，打疫苗加強劑「絕對必要」，強調不能由個別藥廠宣稱自家疫苗需要作為加強劑來使用。

    美國也不支持接種加強劑

    與此同時，美國衛生及公共服務部（ＨＨＳ）官員十二日與輝瑞藥廠會晤後，重申暫時毋須為完整接種兩劑疫苗的民眾接種加強劑，但之後會隨時討論加強劑的必要性和施打時間點。輝瑞日前表明有意向美國和歐洲監管機構申請授權施打第三劑，指相關證據顯示，由於感染力更高的Delta變種病毒株擴散，完整接種輝瑞疫苗六週後，感染風險會上升。

    輝瑞表示，正在收集已打第三劑疫苗者的抗體反應數據，預計數週內將部分資料呈交美國食品暨藥物管理局（ＦＤＡ）審查，並在醫學期刊發表更多加強劑相關研究。

    點名藥廠應全力供應COVAX

    ＷＨＯ秘書長譚德塞批評，全球疫苗分配不均的詭異情況源於「貪婪」，敦促各藥廠率先供應疫苗給落後國家，而不是遊說富國打加強劑，更點名輝瑞和莫德納應全力提供疫苗給COVAX疫苗分配平台、非洲疫苗採購工作小組及中低收入國家。ＷＨＯ公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）也揚言，若富國決定追加施打疫苗，而非捐給嚴重缺乏疫苗的國家，之後人們回顧必定充滿憤怒及羞愧。

    國際反貧運動組織The ONE Campaign代理執行長哈特（Tom Hart）表示，窮困國家目前僅一％人口接種一劑武肺疫苗。他怒斥，在非洲國家的護士和孕婦還沒接種任一劑疫苗前，竟有身體強健且已接種疫苗的人準備接種加強劑，這種作法很可恥。

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