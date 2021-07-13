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    首頁　>　國際

    中國疫苗不夠力 泰補打AZ

    主要國家疫情統計

    主要國家疫情統計

    2021/07/13 05:30

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕泰國逾六百名醫護人員完整接種兩劑中國「科興」疫苗後仍告確診，政府遂決定為已施打兩劑科興疫苗的醫護人員，施打第三劑疫苗追加劑量，以阿斯特捷利康（AZ）疫苗的機率較大。泰國衛生部十二日也宣布，已接種一劑科興疫苗的民眾，第二劑改為施打AZ疫苗，以提升保護力，將成為全球首個混打中國疫苗與西方研發疫苗的案例。

    泰國在武漢肺炎Alpha與Delta變異株夾擊下，十二日新增八六五六起確診病例與八十起死亡病例。首都曼谷與九個疫情較嚴峻的府，十二日起實施嚴格的防疫措施，每天晚間九時至翌日凌晨四時實施宵禁、禁止五人以上群聚，大眾運輸系統也將在晚間九時關閉，僅有超市、餐廳、銀行、藥局與電器行可繼續營業。

    印尼暫停銷售中國疫苗

    與此同時，印尼國營藥廠「Kimia Farma」原計畫以八十七萬九一四○印尼盾（約一七○○台幣）的價格，直接向一般民眾販售兩劑中國「國藥」疫苗，宣稱此舉有助於加速達到群體免疫，但遭衛生專家批評，當務之急應是讓所有弱勢族群免費施打疫苗。「Kimia Farma」遂於十二日宣布，將暫停銷售中國疫苗的計畫，以便有更多時間向公眾解釋。

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