美英21國 批國安法打壓香港新聞界

包括美英等廿一個「媒體自由聯盟」成員國發表聲明，對香港新聞自由遭打壓表示關切。圖為反中人士本月一日在美國洛杉磯的中國領事館外，高舉縮小版的香港蘋果日報以示抗議。 （法新社）

2021/07/12 05:30

媒體自由聯盟 近半成員國挺港蘋

〔編譯張沛元／綜合報導〕由美國、英國、加拿大、日本、澳洲等民主國家組成的「媒體自由聯盟」（Media Freedom Coalition , MFC），廿一個成員國日前簽署一份支持香港新聞自由的聲明，除了關切香港蘋果日報因「港區國安法」被迫停刊，更憂心北京當局將進一步立法打壓香港新聞自由。

憂北京進一步立法 箝制港新聞自由

根據英國外交部九日、美國國務院十日發表在官網的聲明，簽署該聲明的廿一個MFC成員國「強烈關切」港蘋被迫停刊，與該報工作人員被捕，痛陳利用國安法打壓新聞界是嚴重且負面的舉措，破壞香港「基本法」與「中英聯合聲明」中所保障的香港高度自治與港人權利自由。

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聲明說，港蘋是在香港媒體審查日益加劇的背景下被迫關門，這些針對港媒的審查，包括施壓公共廣播機構獨立性，以及近日港府對新聞工作者採取法律行動等。簽署聲明的會員國「高度關切」港府可能再推新法，旨在或不惜被用來消弭媒體對政府政策與行動的監督與批評。

聲明還說，多年來，新聞自由一向是香港的成功及其國際聲譽的核心，香港和中國政府應該完全尊重與維護此一符合中國國際法律義務的重要權利。

簽署這份聲明的MFC成員國，包括澳洲、奧地利、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、冰島、義大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、斯洛伐克、瑞士、英國與美國。

MFC成立於二○一九年七月，目前有四十七個成員國，宗旨為捍衛遭到威脅的新聞自由、合作提倡媒體新聞自由與新聞工作者安全，以及追究傷害媒體記者之工作者的責任。

對此，中國外交部駐港特派員公署發言人十一日回應，MFC部分成員為「無法無天的反中亂港媒體及從業人員」美化開脫，暴露險惡用心，中方予以嚴厲譴責，表示強烈不滿和堅決反對；敦促MFC相關成員「停止包庇反中亂港勢力」，停止打著新聞自由幌子從事插手香港事務和中國內政的勾當。

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