同時感染2種變異株 比利時9旬婦 就醫5天病逝

比利時一名未接種疫苗的九旬老婦，在感染兩種不同的武漢肺炎病毒變異株後死亡。圖為比利時皮爾斯（Puurs）輝瑞工廠的一名作業員正在裝填BNT疫苗。 （美聯社）

2021/07/12 05:30

據信為第一起登記在案案例

〔編譯張沛元／綜合報導〕比利時研究人員指出，當地一名九旬老婦在感染Alpha與Beta兩種武漢肺炎病毒變異株後，五天即告病逝，顯示一個人有可能同時感染兩種新冠變種病毒，而且此等罕見現象可能遭到低估。據信這是第一起登記在案的同時感染兩種病毒變異株的案例，但研究人員目前不知道該名老婦如何同時感染兩種變種病毒，也不確定老婦的病情是否因同時感染兩種變種病毒而惡化。

據了解，該名未接種疫苗的老婦在今年三月因多次跌倒而住院，住院當天確診感染武肺。老婦的血氧濃度起初良好，但病情隨即惡化，五天後死亡。死後進行「高關注變異株」（Variants of Concern，指專家追蹤、最令人擔心的新冠病毒新變異株）採檢時發現，老婦身上同時有最先在英國發現的Alpha變異株，以及在南非現蹤的Beta變異株。

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老婦入住、主導該研究的亞斯特（Aalst）OLV醫院的分子生物學家萬克柏根（Anne Vankeerberghen）表示，這兩種變種病毒當時都在比利時流行，老婦雖然獨居，但接受多人居家照護，有可能是從不同的兩個人身上感染兩種變異株，只可惜不知道老婦如何被感染，也很難判斷老婦是否因為同時感染兩種變種病毒以致病情加速惡化。

萬克柏根指出，過去雖然不曾有其他類似合併感染的已公開案例，但感染兩種病毒變異株的現象可能遭到低估，原因在於「高關注變異株」的採檢有限，因此她呼籲應增加使用PCR快篩來偵測已知的變異株。根據台灣衛福部疾病管制署，主要的新冠病毒「高關注變異株」，包括Alpha、Beta、Gamma（最早在巴西發現），以及二○二○年底在印度發現的Delta等。

同時感染者 巴西科學家也曾提2例

比利時這名老婦的案例雖然罕見，但並非前所未聞。巴西科學家今年一月就指出，有兩人曾同時感染兩種新冠病毒株，但該研究尚未發表於科學期刊。比利時的研究雖也尚未獲醫學期刊登載，但已發表於「歐洲臨床微生物暨感染症會議」（European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases）。

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