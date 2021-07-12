接種2劑科興 泰618醫護仍確診

澳洲新南威爾斯州的武漢肺炎疫情嚴峻，州長貝雷吉克利安預估，該州確診病例十二日將超過百起。（歐新社）

2021/07/12 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中國在武漢肺炎疫情期間向東南亞多國捐助疫苗，但泰國衛生部十一日表示，今年四月至七月已有逾六十七萬名醫護人員完整接種兩劑中國「科興」疫苗，其中六一八人確診，一名護理師甚至染疫死亡，也有不少確診醫護人員病情惡化至重症。當局十二日將開始研議是否為他們施打追加劑量，以提高免疫力。

追加第3劑 可能改打AZ

泰國專家小組已經建議，為高染疫風險的醫護人員施打第三劑追加劑量疫苗。資深衛生官員宋蓬（Sopon Iamsirithawon）十一日透露，第三劑疫苗將是不同的疫苗，可能是泰國近期獲贈的阿斯特捷利康（AZ）或信使核糖核酸（mRNA）疫苗。泰國將於本月收到一五○萬劑美國捐贈的輝瑞（Pfizer）疫苗，還有兩千萬劑已訂購的疫苗則將在十月後送到。

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泰國十一日新增九四一八起確診病例，創疫情爆發以來新高，十日的死亡病例數也高達九十一起。鄰國印尼已於九日決定，為醫護人員追加施打「莫德納」（Moderna）疫苗。

布達佩斯市府︰國藥「有問題」

匈牙利首都布達佩斯也因為憂心中國疫苗的保護力不足，為六十歲以上長者提供兩萬份免費的抗體檢測，盼能擴大施壓，讓政府同意施打追加劑量。布達佩斯副市長安布魯斯（Ambrus Kiss）表示，打完疫苗後確診的報告，多半來自施打中國「國藥」疫苗的族群，讓市府領導階層相信「真的有問題」，他認為政府應該考慮向免疫反應不足者提供第三劑疫苗。

Delta肆虐澳洲 雪梨解封恐再延

另一方面，疫苗施打率相當高的以色列，也因為Delta變種病毒傳入，單日新增確診病例在一個月內從個位數上升至約四五○例。以色列衛生部長霍洛維茲（Nitzan Horowitz）十一日表示，曾接受器官移植、患有使免疫系統下降的疾病且已接種兩劑輝瑞疫苗的成年人，將可施打第三劑追加劑量。至於是否讓一般大眾也接種第三劑，則尚未決定。

澳洲新南威爾斯州也正在與Delta變種病毒株引爆的新一波疫情對抗。該州官員十一日表示，一名九十多歲老婦確診後病逝，為澳洲今年首起本土武肺死亡病例。新州十一日新增七十七例，再創新高，州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，該州首府雪梨的確診病例可能會在未來數日內進一步增加，原訂十六日的解封也不太可能如期上路。

越南十一日新增一九四五起本土病例，連續四天寫下新高紀錄，重災區胡志明市的確診數達一三九七例。

泰國逾六百名完整接種兩劑中國科興疫苗的醫護人員，仍告確診。圖為泰國龍仔厝府一名醫護人員今年二月施打科興疫苗。（路透檔案照）

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