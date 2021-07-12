2個月內控制疫情 日媒大讚台灣

日本朝日新聞十一日大篇幅報導，儘管疫苗不足、接種率仍低，台灣仍再次成功抑制武漢肺炎疫情。 （路透）

2021/07/12 05:30

朝日新聞︰蔡政府以「防止感染」為優先 因應措施奏效

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕台灣的武漢肺炎疫情在五月中旬升溫，單日確診病例最高曾達五百人以上，「防疫優等生」的失常表現讓日本人頗為驚訝，但不到兩個月的時間，確診病例大幅下降到兩位數，再次讓日本人嘆為觀止。日本朝日新聞十一日報導，蔡英文政府似乎已二度成功地控制住疫情，台灣雖然疫苗短缺，接種率在先進國家中排名後段班，但以「防止感染」為最優先事項，採取許多因應措施而奏效。

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這篇由朝日新聞發自台北的報導指出，去年台灣很早就採取邊境管制措施，有效阻絕武漢肺炎入境，截至今年四月底，本土感染病例累計僅八十七人，但在進入五月後，由於國際航線機師染疫，造成感染擴大。人口規模只有日本五分之一的台灣，五月中旬到六月上旬的單日新增病例均約五百人上下，但在六月廿五日後驟減到兩位數，十日單日僅新增卅一例。

蔡英文總統曾公開表示，台灣採購疫苗由於中國介入而無法簽約。報導指出，台灣為此而遲遲無法確保足夠的疫苗，造成接種率僅約一成多。但即使如此，台灣仍將疫情控制下來，原因在於蔡政府迅速的防疫措施發生效用。報導也鉅細靡遺地介紹台灣在這波疫情擴大後，採取諸多因應措施，包括要求特種行業等全數停業，並對感染人數較多的台北市等地民眾，強制外出配戴口罩，並禁止在店內飲食，同時嚴禁室內五人以上、戶外十人以上聚會。

報導誇台灣民眾「也很配合防疫」

這項措施在四天後擴大到全國，學校全面停課，違反者將處以罰金等嚴格措施。另外，再依傳染病防治法規定，在感染人數較多的地區，要求民眾依身分證末碼的奇偶數輪流進入市場或超市，藉此管控入場人數；正處球季中的台灣職棒也因此延賽。

報導指出，不僅政府防疫措施奏效，台灣民眾也很配合。四十多歲的水果店女老闆表示，客人和營業額都比這波疫情前銳減八成，但因為有過嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗，她覺得大家都會忍耐。朝日也採訪旅居台灣的日本人，一名在台北市經營日式居酒屋的五十歲老闆宮內憲一郎表示，最近每天必做的事，就是收看疫情指揮中心記者會。他認為，台灣的部會首長透過仔細的說明與民眾建立信任關係，藉此爭取民眾配合防疫。

除了防疫措施，報導也提到最受日本矚目的資訊科技（IT）技術，指出台灣的疫情指揮中心高度利用IT技術來抑制疫情。數位政委唐鳳五月十九日研發出全國通用的簡訊實聯制，可追蹤與確診者接觸足跡的系統，近期又公開了可在超商等處預約疫苗接種的系統平台。

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