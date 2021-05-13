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    公開反川 眾院共和黨團主席被拔

    美國共和黨籍聯邦眾議員錢尼十二日遭黨內同志表決罷黜其眾院共和黨團主席職務後表示，將竭盡所能不讓川普回鍋白宮。 （路透）

    美國共和黨籍聯邦眾議員錢尼十二日遭黨內同志表決罷黜其眾院共和黨團主席職務後表示，將竭盡所能不讓川普回鍋白宮。 （路透）

    2021/05/13 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會眾議院共和黨人十二日一早表決通過罷黜該黨的眾院黨團主席麗茲．錢尼（Liz Cheney），錢尼因斥責前總統川普的大選舞弊說與煽動國會山莊暴動而痛失眾院共和黨人中排名第三的領導地位，但她在遭同黨同志背棄後仍不改初衷，堅稱一切必須遵照事實，並誓言會竭盡所能不讓川普重返白宮。

    在川普、眾院共和黨頭號人物、少數黨領袖麥卡錫與眾院共和黨第二號人物黨鞭史卡利塞及該黨黨內各派系的串聯下，錢尼的眾院黨團主席身份在閉門會議的表決中迅速遭到拔除。錢尼在表決後持續批川，稱川普透過言語進行挑釁與不遵守憲法早已有目共睹，「我將盡我所能確保這位前總統再也不會靠近（白宮）橢圓形辦公室」。錢尼在表決前夕的曾在幾乎無人的眾院議事廳內發表四分鐘演說，指控川普破壞美國民主，「持續沉默與漠視謊言只會讓說謊者更膽大妄為」。

    五十四歲的錢尼出身政治世家，其父為布希政府的副總統錢尼，二○一六年當選代表懷俄明州的聯邦眾議員後已二度連任，遭拔官前是眾院共和黨人中地位最高的女性，政治前景看漲；如今遭黨內同志背棄，顯示在去年大選中失去政權的共和黨仍無法擺脫川普的控制。錢尼曾出言斥責川普的總統大選舞弊指控，以及川普在今年初國會山莊暴動中所扮演的角色；此外，川普年初遭國會二次彈劾時，錢尼是投下有罪票的十名眾院共和黨人之一。

    共和黨內僅少數人敢表態反對拉錢尼下馬，同樣反川立場鮮明的國會參議員羅尼感嘆，逼退錢尼只會把更多人逼離共和黨。

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