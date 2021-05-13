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    4成2香港外籍人士 考慮離開

    正值香港國安法發威之際，外界視為香港警務處下任處長人選的警務處國家安全處長蔡展鵬，十二日驚傳休假候查一個月。根據香港媒體十二日報導，他日前光顧無照按摩店時，警察剛好上門查牌，全案雖不涉刑事罪行，但影響警隊形象與聲譽，蔡展鵬因此停職，恐面對紀律調查，國安處長一職可能不保。圖為他二月十日獲香港特首林鄭月娥頒發「行政長官公共服務獎狀」。 （圖：美聯社，文：編譯周虹汶）

    正值香港國安法發威之際，外界視為香港警務處下任處長人選的警務處國家安全處長蔡展鵬，十二日驚傳休假候查一個月。根據香港媒體十二日報導，他日前光顧無照按摩店時，警察剛好上門查牌，全案雖不涉刑事罪行，但影響警隊形象與聲譽，蔡展鵬因此停職，恐面對紀律調查，國安處長一職可能不保。圖為他二月十日獲香港特首林鄭月娥頒發「行政長官公共服務獎狀」。 （圖：美聯社，文：編譯周虹汶）

    2021/05/13 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港美國商會十二日發布在港外籍人士《我該留下還是該走？》調查報告指出，四十二％受訪會員正在考慮或已經規劃離開香港，當中回答去年六月卅日實施「《港區國安法》讓我不安」的比例高達六十二．三一％，另有卅六．一五％擔憂此法影響子女教育品質。

    一名受訪者說，「以前，我在香港從不擔心自己說或寫了什麼。《港區國安法》改變了這一切。紅線模糊，而且似乎設定任意。我不想繼續為了說或寫什麼可能導致不知不覺被捕而擔心。」

    共三二五個會員在五至九日受訪，占香港美國商會廿四％。打算離港者，三％準備立刻進行、夏末以前有十％、年底前十五％、四十八％將於三至五年內行動；在工作、家庭獲得安置情況下，另廿四％也會馬上走人。

    至於移居何處，回母國卅九％、亞洲以外地區十八％；多達四十三％願繼續留在亞洲，泰國、日本東京、台北、新加坡都在考量之列。

    根據這份調查結果，香港美國商會強烈建議香港政府密切關注外籍僑民的心情、加深瞭解這些國際人才，並努力緩和其主要憂慮，以免香港喪失做為全球金融重鎮的競爭力。

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