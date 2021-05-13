以巴衝突7年來最嚴重 瀕全面戰爭

加薩市哈南迪（Hanadi）十一日遭以國空襲後冒出黑煙。（法新社）

2021/05/13 05:30

雙方56死300多傷 含哈瑪斯16高官

〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列軍方與在加薩走廊的巴勒斯坦好戰份子之間的交火愈演愈烈，以國宣稱自十日以來，巴勒斯坦好戰組織「哈瑪斯」（Hamas）等武裝團體在卅八小時內發射了上千枚火箭，以色列則執行了數百次空襲，造成雙方共五十六人死亡。聯合國對以巴這波衝突表示「嚴重關切」，擔心情勢演變成爆發「全面戰爭」。

哈瑪斯發射1050枚火箭 以色列執行數百次空襲

請繼續往下閱讀...

以軍表示，以哈瑪斯和「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）為主的團體已發射一○五○枚火箭，其中八五○枚落入以國或被以國「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截，其餘在加薩境內墜落。特拉維夫遭數百枚火箭攻擊，以國南部亞實基倫（Ashkelon）一座煉油廠十一日也被擊中起火。貝爾謝巴（Beersheba）等數個位於加薩邊境的城鎮，十二日警報聲頻頻響起，加薩市也持續傳出爆炸聲。

以國放話 繼續攻擊加薩好戰團體

以國對加薩進行了數百次空襲報復，殲滅了哈瑪斯加薩市軍事指揮官伊薩（Bassem Issa）等四名軍事高層，以及情報、武器部門領導人等其他十二人。伊薩是二○一四年加薩戰爭以來，遭以國擊斃的哈瑪斯最高階軍事領袖。哈瑪斯領袖哈尼雅揚言將加強攻擊。以國國防部長甘茨矢言，這只是「圍牆守護者」行動的開始，接下來還會對哈瑪斯和其他在加薩的巴勒斯坦好戰團體發動更多攻擊，在帶來「全面的長期平靜」後，才會考慮停火。

這場以巴七年來最嚴重衝突，已經造成加薩、約旦河西岸五十一名巴人死亡，其中十四名為孩童，以色列五人喪生。另外雙方共三百多人受傷。

以國總理納坦亞胡宣佈猶太、阿拉伯人混居的洛德市（Lod）進入緊急狀態，指稱當地「一些阿拉伯人居民發生大範圍暴動」。總統李佛林用罕見強烈字眼，抨擊「嗜血的阿拉伯暴徒」煽動「反猶殺戮」，並呼籲各國領袖譴責這場「伊朗撐腰的恐怖主義」。

英美俄等國表達關切，呼籲雙方自制、冷靜。美、德兩國強調以國有權自衛。聯合國安全理事會準備召開緊急會議，中東特使文內斯蘭警告，「我們正朝全面戰爭惡化」。

加薩市一棟樓房十一日遭以國空襲倒塌。（法新社）

以色列軍方動用大砲回應哈瑪斯的攻擊。（歐新社）

加薩市十二日所見遭以國空襲摧毀的樓房。（路透）

加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Yunis）一處地點十二日清晨遭以國空襲擊中，冒出黑煙。（法新社）

以色列「鐵穹」防空系統十一日在亞實突（Ashdod）上空攔截一枚從加薩走廊發射的火箭。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法