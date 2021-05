從雪梨一座穀倉跑出來的老鼠。(路透檔案照)

2021/05/12 05:30

◎ 管淑平

Swathes of Australia’s rural east are battling a "plague" of mice that is infesting crops and producing hair-raising scenes of rodents running amok.

澳洲鄉村東部大片地區正在與一場老鼠「瘟疫」奮戰,鼠患危害作物,並且造成鼠輩四處橫行的驚駭景象。

請繼續往下閱讀...

Farmers in New South Wales have reported "a drastic increase" in the mouse population, with the creatures invading grain silos, barns and homes, according to the NSW Farmers association.

根據「新南威爾斯州農民協會」說法,該州農民通報老鼠數量「大幅增加」,入侵穀倉和住家。

Videos captured on the Moeris family farm in Gilgandra show thousands of mice scurrying from under pipes, through storage columns and over machinery.

在吉爾加德拉莫里斯家農場捕捉到的畫面顯示,數千隻老鼠從地下管路竄出,穿過穀倉倉筒、越過機具,跑來跑去。

The skin-crawling clips were too much for some social media users.

這些恐怖的畫面讓一些社群媒體使用者難以直視。

"This is exactly what nightmares are made of! I can’t even watch the videos," said one Facebook user in response to Melanie Moeris’ posts. (AFP)

一名臉書用戶回應梅蘭妮.莫里斯的發文,「惡夢就是這樣,我甚至不敢看這些影片」。(法新社)

新聞辭典

swathe:名詞,大片區域或範圍。例句:Huge swathes of forests are being cleared at an alarming rate.(大片森林正被以驚人速度砍伐。)

skin-crawling,make someone’s skin crawl:片語,(因恐懼或不舒服)使人起雞皮疙瘩。例句:The horror story made my skin crawl.(這個驚悚故事讓我起雞皮疙瘩。)

hair-raising:片語,令人害怕的,驚險的。例句:We had a hair-raising adventure.(我們經歷一場驚心動魄的冒險。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法