美日法海陸同時聯合軍演 澳海軍也加入

日本陸上自衛隊、法國陸軍和美軍陸戰隊十一至十七日在日本舉行聯合演習。圖為演習開幕式十一日在長崎縣佐世保市的相浦陸自駐地舉行，一名美國海軍軍官（左）致詞。（法新社）

2021/05/12 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕日本、美國和法國三國陸上聯合演習十一日在九州登場，日本防衛大臣岸信夫加碼宣布，海上自衛隊也同時在東海與美、法、澳洲三國海軍舉行聯合演習。岸信夫強調，這場旨在提高離島防衛能力的陸上和海上聯合演習「ARC21」，對於深化共享「自由開放印太」構想的四國合作關係，具有極大意義。

岸信夫︰四國合作 共享自由印太

綜合日本媒體報導，陸上自衛隊的離島防衛部隊「水陸機動團」、美國陸戰隊和法國陸軍，十一至十七日的聯合演習將以離島登陸和城市巷戰為主，演習地點包括長崎縣佐世保市的相浦駐地、橫跨宮崎縣與鹿兒島縣的霧島演習場等。這是三國首次在日本陸地聯合演習。

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日美法三國地面部隊演習的重頭戲，將在十四日登場，直升機將從部署於九州西側近海的法國軍艦起飛，將部隊運送到霧島演習場，接著將在當地進行城市巷戰操練。

據報導，著眼於釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）和台灣海峽情勢，日美加強牽制中國蠢動，歐洲各國也提高對中國的警戒，包括英國和德國等歐洲國家，也將陸續向日本周邊派遣部隊。日美的目標是將對中包圍網擴及澳洲和歐洲國家，阻止中國進入海洋。

岸信夫還宣布，在陸上聯合演習的同時，澳洲海軍也將加入日美法的海上聯合反潛作戰訓練。海上自衛隊將出動護衛艦、運輸艦和飛彈快艇，美軍的兩棲運輸艦、法國的兩棲突擊艦，以及澳洲「安薩克級」巡防艦「巴拉馬塔號」參演，日本航空自衛隊的F-2戰機也將支援防空作戰。

岸信夫表示，這次的陸上和海上聯合演習名為「ARC21」，負責島嶼防禦的陸上自衛隊，將藉由這次演習加強戰術技能，並深化四國合作。他強調，歐洲各國對印太地區的關注升高，擴大與這些國家共享「自由開放印太」構想，將有助於區域和平穩定。

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