澳前防長︰中國侵台野心 恐引爆印太戰爭

澳洲前國防部長派恩投書媒體指出，中國恐引爆印度—太平洋地區的區域戰爭，澳方必須持續警戒。圖為派恩二○一九年一月在澳洲駐中國大使館接受媒體訪問。（路透檔案照）

2021/05/11 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕澳洲前國防部長派恩（Christopher Pyne）十日投書媒體示警，坎培拉當局務必長期對印度—太平洋地區的情勢保持戒備，尤其中國顯然致力成為美國之外的另一個超級強權（the other super power），可能引爆戰爭。

這篇刊登在《廣訊報》（The Advertiser）的評論文章，題為「要對中國緊張情勢警戒，而非驚慌」（Be alert, not alarmed over China tension）。二○一八年八月至一九年五月擔任防長的派恩表示，過去十年來，參與制定澳洲國防和外交政策的人士，多半對中國致力成為超級強權了然於胸，已正視美中兩國在印太地區競爭所牽動的局勢變化；印太地區的情勢不會在短期內緩和，澳方有必要提高警覺，「只有愚蠢透頂或瘋了」，才會掉以輕心。

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派恩籲澳洲提高警覺

與澳洲現任總理莫里森同屬自由黨的派恩，也肯定現任防長杜登（Peter Dutton）強調不應該低估中國為台灣而興戰的可能，以及澳洲內政部秘書長裴佐洛（Michael Pezzullo）形容「戰鼓」已然響起，澳洲及其盟邦要準備好為自由而戰的看法「恰當」。

上月，五十三歲的派恩也在澳洲阿得雷德大學（University of Adelaide）發表演說時直指，中國在印太地區引爆戰爭的可能性正快速增加。他當時也投書《廣訊報》指出，中國對台灣的軍事威脅愈來愈嚴重，澳洲正處於捲入與中國開戰的危險之中。如今印太地區爆發「動態戰爭」（kinetic war）的可能性，遠比他一六年出任澳洲國防工業部部長（Minister for Defence Industry）時還大。

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